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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11020110211102211023
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 12:31

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Загалом за 2 роки зекономили на лендлордах 200 тис грн.
применяем мой любимый LTV , за 20 лет вы бы сэкономили 4ляма? выгодно! и работать не надо.

За ковіда тільки ледачий не економив, і при чому тут не працювати, звідки берете цю дичину? Я не "новий руський" і не чиновник щоб розкидуватися грошами.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 13:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

на прошлой неделе родственники в каменском купили квартиру за 22,5куе. до войны она стоила 12.
про доходы. проектируя мосты мне платили 2200 в 2008. хватало на аренду комнаты.
не я создавал конверт центры, не я блокирую накладные.
Востаннє редагувалось beee в Сер 05 лип, 2023 13:40, всього редагувалось 1 раз.
beee
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 13:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в европе налог с продажи квартиры считается от чистой прибыли. это меньше, чем я плачу в Киеве, лол. с хрена мне там не платить налоги?
кстати, крайнюю квартиру, если это так важно, я заплатил 7,5% от 170 куе. это пол миллиона.
интересно, где эти деньги?
beee
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  #<1 ... 11020110211102211023
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