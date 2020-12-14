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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 лип, 2023 12:29
Приклад можете навести?
І що означає Гетто у Вашому конкретному випадку?
Які тендери маєте на увазі?
Вас не влаштовує збільшення фінансового контролю за балансом дохід/витрати?
Це правильний шлях, витрати які не можете легалізувати своїми доходами повинні бути дуже проблематичними і каратися.
У чому проблема для пересічного, якщо з заробленого сплачені податки і це підтверджується документально?
Проблеми як раз почнуться у тих, хто не може підтвердити чистоту своїх доходів.
Дуже дивно коли сім'я живе в будинку/квартирі, їздить на преміум автівках, а легальних доходів щоб так жити є на 1%, чи максимум на 10%. Таке треба жорстоко карати.
Чим обумовлений вибір 2015?
Це як раз позитив, що почали ловити, навіть "нєприкасаємих".
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 05 лип, 2023 12:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 05 лип, 2023 13:26
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
на прошлой неделе родственники в каменском купили квартиру за 22,5куе. до войны она стоила 12.
про доходы. проектируя мосты мне платили 2200 в 2008. хватало на аренду комнаты.
не я создавал конверт центры, не я блокирую накладные.
Востаннє редагувалось beee в Сер 05 лип, 2023 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 05 лип, 2023 13:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
в европе налог с продажи квартиры считается от чистой прибыли. это меньше, чем я плачу в Киеве, лол. с хрена мне там не платить налоги?
кстати, крайнюю квартиру, если это так важно, я заплатил 7,5% от 170 куе. это пол миллиона.
интересно, где эти деньги?
Додано: Сер 05 лип, 2023 14:33
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ОП варшавский: 25 этаж, стройка на 2025 46м2 = 57 куе.
подешевело и правда
Додано: Сер 05 лип, 2023 14:46
Це таж сама квартира, чи "аналогічна", з перламутровими гудзиками?
По статистиці з жовтня 2022 року під блокування по більш жорстким правилам контролю попали 1,2% підприємств, після пом'якшення правил, автоматично почали блокуватись вже 0,8%. Це дані статистики,яку нещодавно опублікували.
Навіщо вводяться правила перевірок накладних, поясните?
Додано: Сер 05 лип, 2023 14:49
Ці гроші у бюджеті, який йде на пенсії, армію, поліцію, капітальне будівництво та ін...
Цікаво, а чому 7,5%?
Додано: Сер 05 лип, 2023 14:53
"аналогічна"
"країнський воїн Олександр Кузькін розповів як знищили його виробництво безкаркасних ангарів. Коли він добровільно пішов на фронт захищати український народ, "квартальна" влада, яка сидить в тилу у повній безпеці, просто знищила виробництво, не даючи сплачувати податки. Блокування податкових накладних - це зараз основний "бізнес" "слуг народу"."
ну и там он рассказывает подробности. таких историй тьма
Додано: Сер 05 лип, 2023 15:04
Додано: Сер 05 лип, 2023 15:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Это философский вопрос. Там живут тысячи, залезть им в голову не могу, логику не понимаю.
Столица известна своей демпинговой политикой. Покупая по переуступке их объекты вижу, что изначальная стоимость их квартир на этапе строительства: севен 70 куе -> я покупал за 125. Варшавский 38 куе.--> я купил за 69.5.
И т.д.
Прихожу к выводу, что себестоимость строительства выросла в раза 2
Востаннє редагувалось beee в Сер 05 лип, 2023 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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