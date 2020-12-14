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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11018110191102011021
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 10:40

Frant а ты куда смотрел!?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 12:29

  beee написав:Сегодня стоимость квартир дорожает даже в провинции. Только благодаря Гетто.

Приклад можете навести?
І що означає Гетто у Вашому конкретному випадку?
  beee написав:Сейчас ещё покупают до сих пор по инерции. Если раньше можно было поучаствовать в тендере за откат - сегодня тоталитарная монополия.

Які тендери маєте на увазі?
  beee написав:Доступ к ресурсам закроют и для пересичных под видом интеграции европейских норм контроля.

Вас не влаштовує збільшення фінансового контролю за балансом дохід/витрати?
Це правильний шлях, витрати які не можете легалізувати своїми доходами повинні бути дуже проблематичними і каратися.

У чому проблема для пересічного, якщо з заробленого сплачені податки і це підтверджується документально?

Проблеми як раз почнуться у тих, хто не може підтвердити чистоту своїх доходів.

Дуже дивно коли сім'я живе в будинку/квартирі, їздить на преміум автівках, а легальних доходів щоб так жити є на 1%, чи максимум на 10%. Таке треба жорстоко карати.

  beee написав:Последним годом, когда можно было заработать на квартиру был 2015.

Чим обумовлений вибір 2015?
  beee написав:Побеждая внешнего врага, внутренний станет непобедим. Скажите, в какой ещё стране во время войны ловили судью верховного суда. Это капец. Это стук в пол на дне

Це як раз позитив, що почали ловити, навіть "нєприкасаємих". :roll:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 05 лип, 2023 12:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 13:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

на прошлой неделе родственники в каменском купили квартиру за 22,5куе. до войны она стоила 12.
про доходы. проектируя мосты мне платили 2200 в 2008. хватало на аренду комнаты.
не я создавал конверт центры, не я блокирую накладные.
Востаннє редагувалось beee в Сер 05 лип, 2023 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 13:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в европе налог с продажи квартиры считается от чистой прибыли. это меньше, чем я плачу в Киеве, лол. с хрена мне там не платить налоги?
кстати, крайнюю квартиру, если это так важно, я заплатил 7,5% от 170 куе. это пол миллиона.
интересно, где эти деньги?
beee
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 14:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ОП варшавский: 25 этаж, стройка на 2025 46м2 = 57 куе.
подешевело и правда
beee
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 14:46

  beee написав:на прошлой неделе родственники в каменском купили квартиру за 22,5куе. до войны она стоила 12.
про доходы. проектируя мосты мне платили 2200 в 2008. хватало на аренду комнаты.
не я создавал конверт центры, не я блокирую накладные.

Це таж сама квартира, чи "аналогічна", з перламутровими гудзиками?

По статистиці з жовтня 2022 року під блокування по більш жорстким правилам контролю попали 1,2% підприємств, після пом'якшення правил, автоматично почали блокуватись вже 0,8%. Це дані статистики,яку нещодавно опублікували.
Навіщо вводяться правила перевірок накладних, поясните?
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 14:49

  beee написав:в европе налог с продажи квартиры считается от чистой прибыли. это меньше, чем я плачу в Киеве, лол. с хрена мне там не платить налоги?
кстати, крайнюю квартиру, если это так важно, я заплатил 7,5% от 170 куе. это пол миллиона.
интересно, где эти деньги?

Ці гроші у бюджеті, який йде на пенсії, армію, поліцію, капітальне будівництво та ін...

Цікаво, а чому 7,5%?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 14:53

  _Mykola_ написав:
  beee написав:на прошлой неделе родственники в каменском купили квартиру за 22,5куе. до войны она стоила 12.
про доходы. проектируя мосты мне платили 2200 в 2008. хватало на аренду комнаты.
не я создавал конверт центры, не я блокирую накладные.

Це таж сама квартира, чи "аналогічна", з перламутровими гудзиками?

По статистиці з жовтня 2022 року під блокування по більш жорстким правилам контролю попали 1,2% підприємств, після пом'якшення правил, автоматично почали блокуватись вже 0,8%. Це дані статистики,яку нещодавно опублікували.
Навіщо вводяться правила перевірок накладних, поясните?


"аналогічна"

"країнський воїн Олександр Кузькін розповів як знищили його виробництво безкаркасних ангарів. Коли він добровільно пішов на фронт захищати український народ, "квартальна" влада, яка сидить в тилу у повній безпеці, просто знищила виробництво, не даючи сплачувати податки. Блокування податкових накладних - це зараз основний "бізнес" "слуг народу"."
ну и там он рассказывает подробности. таких историй тьма
beee
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 15:04

  beee написав:ОП варшавский: 25 этаж, стройка на 2025 46м2 = 57 куе.
подешевело и правда

можно и 100к ценник поставить, ну как там жить?
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 15:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Феодал написав:
  beee написав:ОП варшавский: 25 этаж, стройка на 2025 46м2 = 57 куе.
подешевело и правда

можно и 100к ценник поставить, ну как там жить?
Это философский вопрос. Там живут тысячи, залезть им в голову не могу, логику не понимаю.
Столица известна своей демпинговой политикой. Покупая по переуступке их объекты вижу, что изначальная стоимость их квартир на этапе строительства: севен 70 куе -> я покупал за 125. Варшавский 38 куе.--> я купил за 69.5.
И т.д.
Прихожу к выводу, что себестоимость строительства выросла в раза 2
Востаннє редагувалось beee в Сер 05 лип, 2023 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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