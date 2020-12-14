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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11018110191102011021
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 10:40

Frant а ты куда смотрел!?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 12:29

  beee написав:Сегодня стоимость квартир дорожает даже в провинции. Только благодаря Гетто.

Приклад можете навести?
І що означає Гетто у Вашому конкретному випадку?
  beee написав:Сейчас ещё покупают до сих пор по инерции. Если раньше можно было поучаствовать в тендере за откат - сегодня тоталитарная монополия.

Які тендери маєте на увазі?
  beee написав:Доступ к ресурсам закроют и для пересичных под видом интеграции европейских норм контроля.

Вас не влаштовує збільшення фінансового контролю за балансом дохід/витрати?
Це правильний шлях, витрати які не можете легалізувати своїми доходами повинні бути дуже проблематичними і каратися.

У чому проблема для пересічного, якщо з заробленого сплачені податки і це підтверджується документально?

Проблеми як раз почнуться у тих, хто не може підтвердити чистоту своїх доходів.

Дуже дивно коли сім'я живе в будинку/квартирі, їздить на преміум автівках, а легальних доходів щоб так жити є на 1%, чи максимум на 10%. Таке треба жорстоко карати.

  beee написав:Последним годом, когда можно было заработать на квартиру был 2015.

Чим обумовлений вибір 2015?
  beee написав:Побеждая внешнего врага, внутренний станет непобедим. Скажите, в какой ещё стране во время войны ловили судью верховного суда. Это капец. Это стук в пол на дне

Це як раз позитив, що почали ловити, навіть "нєприкасаємих". :roll:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 05 лип, 2023 12:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 13:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

на прошлой неделе родственники в каменском купили квартиру за 22,5куе. до войны она стоила 12.
про доходы. проектируя мосты мне платили 2200 в 2008. хватало на аренду комнаты.
не я создавал конверт центры, не я блокирую накладные.
Востаннє редагувалось beee в Сер 05 лип, 2023 13:40, всього редагувалось 1 раз.
beee
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 14:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ОП варшавский: 25 этаж, стройка на 2025 46м2 = 57 куе.
подешевело и правда
beee
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 14:46

  beee написав:на прошлой неделе родственники в каменском купили квартиру за 22,5куе. до войны она стоила 12.
про доходы. проектируя мосты мне платили 2200 в 2008. хватало на аренду комнаты.
не я создавал конверт центры, не я блокирую накладные.

Це таж сама квартира, чи "аналогічна", з перламутровими гудзиками?

По статистиці з жовтня 2022 року під блокування по більш жорстким правилам контролю попали 1,2% підприємств, після пом'якшення правил, автоматично почали блокуватись вже 0,8%. Це дані статистики,яку нещодавно опублікували.
Навіщо вводяться правила перевірок накладних, поясните?
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 14:49

  beee написав:в европе налог с продажи квартиры считается от чистой прибыли. это меньше, чем я плачу в Киеве, лол. с хрена мне там не платить налоги?
кстати, крайнюю квартиру, если это так важно, я заплатил 7,5% от 170 куе. это пол миллиона.
интересно, где эти деньги?

Ці гроші у бюджеті, який йде на пенсії, армію, поліцію, капітальне будівництво та ін...

Цікаво, а чому 7,5%?
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 15:04

  beee написав:ОП варшавский: 25 этаж, стройка на 2025 46м2 = 57 куе.
подешевело и правда

можно и 100к ценник поставить, ну как там жить?
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 15:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Феодал написав:
  beee написав:ОП варшавский: 25 этаж, стройка на 2025 46м2 = 57 куе.
подешевело и правда

можно и 100к ценник поставить, ну как там жить?
Это философский вопрос. Там живут тысячи, залезть им в голову не могу, логику не понимаю.
Столица известна своей демпинговой политикой. Покупая по переуступке их объекты вижу, что изначальная стоимость их квартир на этапе строительства: севен 70 куе -> я покупал за 125. Варшавский 38 куе.--> я купил за 69.5.
И т.д.
Прихожу к выводу, что себестоимость строительства выросла в раза 2
Востаннє редагувалось beee в Сер 05 лип, 2023 15:44, всього редагувалось 1 раз.
beee
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:15

Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір виїхав з України, пред’явивши довідку по інвалідність. Два місяці тому він разом із дружиною піднявся на Еверест. Джерело: https://censor.net/ua/n3429022
там також зазначають, що підйом на Еверест обійшовся подружжю у $150 тис.
а говорите кГс банкрот
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мне конечно говорили,что он редкостный длбйб..альпинист херов, очередное дно

Голова "Київміськбуду" покинув Україну з довідкою про інвалідність і підкорив зі своєю дружиною Еверест. — bihus
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