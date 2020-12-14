там також зазначають, що підйом на Еверест обійшовся подружжю у $150 тис.
а говорите кГс банкрот
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Додано: Сер 05 лип, 2023 16:15
Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір виїхав з України, пред’явивши довідку по інвалідність. Два місяці тому він разом із дружиною піднявся на Еверест. Джерело:
там також зазначають, що підйом на Еверест обійшовся подружжю у $150 тис.
а говорите кГс банкрот
Додано: Сер 05 лип, 2023 16:38
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Мне конечно говорили,что он редкостный длбйб..альпинист херов, очередное дно
Голова "Київміськбуду" покинув Україну з довідкою про інвалідність і підкорив зі своєю дружиною Еверест. — bihus
Додано: Сер 05 лип, 2023 20:51
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Это Киевгорстрой бывшая госконтора, удачно приХватизированная папой этого Кушнира в период расцвета АПП-люксов, или обычная чья то "пирамидка", какого то гения инвестиций типа С.Курченко, для подкармливания деньгами горе-инвесторов основного бизнеса этого "гения", с промежуточным случайным выхлопом в виде квартир по незаоблачным ценам?
Додано: Сер 05 лип, 2023 21:54
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ні те ні інше. Це комунальне підприємство, належить місту
Додано: Сер 05 лип, 2023 22:43
Практично всі київські КП, це інструмент для деребану міського бюджету. Я вважаю, що цим бізнесом повинні займатися виключно підприємства з приватним капіталом.
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