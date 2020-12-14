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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11018110191102011021
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:15

Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір виїхав з України, пред’явивши довідку по інвалідність. Два місяці тому він разом із дружиною піднявся на Еверест. Джерело: https://censor.net/ua/n3429022
там також зазначають, що підйом на Еверест обійшовся подружжю у $150 тис.
а говорите кГс банкрот
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мне конечно говорили,что он редкостный длбйб..альпинист херов, очередное дно

Голова "Київміськбуду" покинув Україну з довідкою про інвалідність і підкорив зі своєю дружиною Еверест. — bihus
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 20:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Это Киевгорстрой бывшая госконтора, удачно приХватизированная папой этого Кушнира в период расцвета АПП-люксов, или обычная чья то "пирамидка", какого то гения инвестиций типа С.Курченко, для подкармливания деньгами горе-инвесторов основного бизнеса этого "гения", с промежуточным случайным выхлопом в виде квартир по незаоблачным ценам?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 21:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Это Киевгорстрой бывшая госконтора, удачно приХватизированная папой этого Кушнира в период расцвета АПП-люксов, или обычная чья то "пирамидка", какого то гения инвестиций типа С.Курченко, для подкармливания деньгами горе-инвесторов основного бизнеса этого "гения", с промежуточным случайным выхлопом в виде квартир по незаоблачным ценам?
Ні те ні інше. Це комунальне підприємство, належить місту
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 22:43

  Faceless написав:
барабашов написав:Это Киевгорстрой бывшая госконтора, удачно приХватизированная папой этого Кушнира в период расцвета АПП-люксов, или обычная чья то "пирамидка", какого то гения инвестиций типа С.Курченко, для подкармливания деньгами горе-инвесторов основного бизнеса этого "гения", с промежуточным случайным выхлопом в виде квартир по незаоблачным ценам?
Ні те ні інше. Це комунальне підприємство, належить місту

Практично всі київські КП, це інструмент для деребану міського бюджету. Я вважаю, що цим бізнесом повинні займатися виключно підприємства з приватним капіталом.
reus
 
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  #<1 ... 11018110191102011021
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