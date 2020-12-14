Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір виїхав з України, пред’явивши довідку по інвалідність. Два місяці тому він разом із дружиною піднявся на Еверест. Джерело: https://censor.net/ua/n3429022 там також зазначають, що підйом на Еверест обійшовся подружжю у $150 тис. а говорите кГс банкрот
Это Киевгорстрой бывшая госконтора, удачно приХватизированная папой этого Кушнира в период расцвета АПП-люксов, или обычная чья то "пирамидка", какого то гения инвестиций типа С.Курченко, для подкармливания деньгами горе-инвесторов основного бизнеса этого "гения", с промежуточным случайным выхлопом в виде квартир по незаоблачным ценам?
барабашов написав:Это Киевгорстрой бывшая госконтора, удачно приХватизированная папой этого Кушнира в период расцвета АПП-люксов, или обычная чья то "пирамидка", какого то гения инвестиций типа С.Курченко, для подкармливания деньгами горе-инвесторов основного бизнеса этого "гения", с промежуточным случайным выхлопом в виде квартир по незаоблачным ценам?
Ні те ні інше. Це комунальне підприємство, належить місту
барабашов написав:Это Киевгорстрой бывшая госконтора, удачно приХватизированная папой этого Кушнира в период расцвета АПП-люксов, или обычная чья то "пирамидка", какого то гения инвестиций типа С.Курченко, для подкармливания деньгами горе-инвесторов основного бизнеса этого "гения", с промежуточным случайным выхлопом в виде квартир по незаоблачным ценам?
Ні те ні інше. Це комунальне підприємство, належить місту
Практично всі київські КП, це інструмент для деребану міського бюджету. Я вважаю, що цим бізнесом повинні займатися виключно підприємства з приватним капіталом.
барабашов написав:Это Киевгорстрой бывшая госконтора, удачно приХватизированная папой этого Кушнира в период расцвета АПП-люксов, или обычная чья то "пирамидка", какого то гения инвестиций типа С.Курченко, для подкармливания деньгами горе-инвесторов основного бизнеса этого "гения", с промежуточным случайным выхлопом в виде квартир по незаоблачным ценам?
Ні те ні інше. Це комунальне підприємство, належить місту
Практично всі київські КП, це інструмент для деребану міського бюджету. Я вважаю, що цим бізнесом повинні займатися виключно підприємства з приватним капіталом.
Альпинистом-инвалидом с лишними 6тью лямами гривен на чисто в непалах погулять ещё не занялись соответствующие органы?
барабашов написав:Альпинистом-инвалидом с лишними 6тью лямами гривен на чисто в непалах погулять ещё не занялись соответствующие органы?
Я уверен, что у него все законно. У него есть деньги на хороших юристов и бухгалтеров. Схемы чистые, не подкопаешься. Так же как и одесский военком сам на зарплате, а жена абсолютно легальный белый и пушистый бизнесвумен и никаких проверок органов не боится.