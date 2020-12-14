там також зазначають, що підйом на Еверест обійшовся подружжю у $150 тис.
а говорите кГс банкрот
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Додано: Сер 05 лип, 2023 16:15
Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір виїхав з України, пред’явивши довідку по інвалідність. Два місяці тому він разом із дружиною піднявся на Еверест. Джерело:
там також зазначають, що підйом на Еверест обійшовся подружжю у $150 тис.
а говорите кГс банкрот
Додано: Сер 05 лип, 2023 16:38
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Мне конечно говорили,что он редкостный длбйб..альпинист херов, очередное дно
Голова "Київміськбуду" покинув Україну з довідкою про інвалідність і підкорив зі своєю дружиною Еверест. — bihus
Додано: Сер 05 лип, 2023 20:51
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Это Киевгорстрой бывшая госконтора, удачно приХватизированная папой этого Кушнира в период расцвета АПП-люксов, или обычная чья то "пирамидка", какого то гения инвестиций типа С.Курченко, для подкармливания деньгами горе-инвесторов основного бизнеса этого "гения", с промежуточным случайным выхлопом в виде квартир по незаоблачным ценам?
Додано: Сер 05 лип, 2023 21:54
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ні те ні інше. Це комунальне підприємство, належить місту
Додано: Сер 05 лип, 2023 22:43
Практично всі київські КП, це інструмент для деребану міського бюджету. Я вважаю, що цим бізнесом повинні займатися виключно підприємства з приватним капіталом.
Додано: Чет 06 лип, 2023 00:37
Альпинистом-инвалидом с лишними 6тью лямами гривен на чисто в непалах погулять ещё не занялись соответствующие органы?
Додано: Чет 06 лип, 2023 00:51
Я уверен, что у него все законно. У него есть деньги на хороших юристов и бухгалтеров. Схемы чистые, не подкопаешься. Так же как и одесский военком сам на зарплате, а жена абсолютно легальный белый и пушистый бизнесвумен и никаких проверок органов не боится.
Додано: Чет 06 лип, 2023 04:33
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Если кому интересно не только гадание на кофейной гуще, но и четкий анализ с ответом - стоит ли инвестировать тут в недвижимость.
Данные статистики брал тут:
Данные за 2023-2047 года рассчитывал, сдвигав возрастную группу.
Как известно 25-45 летние - это движущая сила на рынке недвижимости (по данным интернетов, на них приходится львиная доля сделок)
Фактически до 2037 года в Украине эта группа сократится на 30% (и это только возрастной сдвиг, ведь не все доживают до 45 лет).
По киевской статистике - сокращение на 34%. Но тут есть ньюанс - Киев подсасывает из регионов.
Впереди нас ждет сокращение покупателей в период 2023-2037 на рынке недвижимости чисто по естественным причинам КАК МИНИМУМ на треть, если все 0-25 летние доживут до 45 лет. Это статистика 2022 года, когда еще война не началась.
Особо обратите внимание, как росла клиентская база в Киеве до 2016 года. И как резко начала терять после.
Уже в 2026 году клиентская бажа КРЖН будет такой же как на старте загона в 2000-2001 годах. То есть покупателей станет столько же, а жилья с тех пор в Киеве стало раза в полтора больше. А дальше смотрите как произойдет схлопывание - по 100 тысяч киевлян в минус каждые 4 года.
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