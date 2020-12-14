Додано: Чет 06 лип, 2023 04:33

Если кому интересно не только гадание на кофейной гуще, но и четкий анализ с ответом - стоит ли инвестировать тут в недвижимость.Данные статистики брал тут:Данные за 2023-2047 года рассчитывал, сдвигав возрастную группу.Как известно 25-45 летние - это движущая сила на рынке недвижимости (по данным интернетов, на них приходится львиная доля сделок)Фактически до 2037 года в Украине эта группа сократится на 30% (и это только возрастной сдвиг, ведь не все доживают до 45 лет).По киевской статистике - сокращение на 34%. Но тут есть ньюанс - Киев подсасывает из регионов.Впереди нас ждет сокращение покупателей в период 2023-2037 на рынке недвижимости чисто по естественным причинам КАК МИНИМУМ на треть, если все 0-25 летние доживут до 45 лет. Это статистика 2022 года, когда еще война не началась.Особо обратите внимание, как росла клиентская база в Киеве до 2016 года. И как резко начала терять после.Уже в 2026 году клиентская бажа КРЖН будет такой же как на старте загона в 2000-2001 годах. То есть покупателей станет столько же, а жилья с тех пор в Киеве стало раза в полтора больше. А дальше смотрите как произойдет схлопывание - по 100 тысяч киевлян в минус каждые 4 года.