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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 лип, 2023 08:02
Zebra написав:
Если кому интересно не только гадание на кофейной гуще, но и четкий анализ с ответом - стоит ли инвестировать тут в недвижимость.
Навіщо ці складні аналізи, якщо навіть сам Кушнір (голова КМБ) інвестує "особисті" гроші у Французську нерухомість? Він особисто не вірить в Україну і КМБ.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 08:05
Frant написав:
У Львові розпочнеться активний дорожай після вчорашньої події?
____
Мутрий нарот своєю кров'ю і життями розплачується за свій недолугий вибір 2019.
1,5 року війни - українська бидло-їліта так і не змогла створити ракетний щит чи налагодити масове виробництво дальніх безпілотників.
Більше акторів, клоунів, істориків і філософів у владу????
В 2019 році проходив повз одного з офісу Укроборонпрома - вся їх парковка була заставлена елітними авто. Думаю наш ракетний щит все-таки є, але десь на берегу Сен-Тропе вкладений в нерухомість.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 08:09
Zebra написав:
По киевской статистике - сокращение на 34%. Но тут есть ньюанс - Киев подсасывает из регионов.
Ну от приклад знайомих, переїхали 10 років назад з регіонів до Києва і народили дитину, а тепер питання, а хто замість них народить дитину в регіоні щоб та виросла і переїхала потім до Києва? Регіони здулись, я навчався в школі де не вистачало місць і були 2 зміни. До війни вже шукали дітей хоч назбирати два класи...
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Додано: Чет 06 лип, 2023 08:09
reus написав: барабашов написав:
Альпинистом-инвалидом с лишними 6тью лямами гривен на чисто в непалах погулять ещё не занялись соответствующие органы?
Я уверен, что у него все законно. У него есть деньги на хороших юристов и бухгалтеров. Схемы чистые, не подкопаешься. Так же как и одесский военком сам на зарплате, а жена абсолютно легальный белый и пушистый бизнесвумен и никаких проверок органов не боится.
По меланомі вирізаній в 2005-му групу отримати могут не только лишь все, мало кто может)
Навіть за гроші.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 08:57
reus написав:
Практично всі київські КП, це інструмент для деребану міського бюджету. Я вважаю, що цим бізнесом повинні займатися виключно підприємства з приватним капіталом.
Буквально вчера же - киевский Зеленстрой оформил метрвых душ и через них намыл сколько то миллионов. И это только то, что дошло до новостей. Так что не айтишники бетонируются в Киеве, не айтишники.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 09:15
Хомякоид написав:
Єто еще имиграция не учитівалась.
Уже писал тут, у меня линяет арендатор женщина с двумя детьми в Голандию.
Мастер маникюра, думаю зацепиться.
Все как я писал, увидим забитіе досками окна
Я в цьому не сумніваюсь.
Проблеми почнуться (вже почались) з пригородів Києва.
Тому зникли (майже зникли) настирливі ріелторші-електросамокатчиці з байками, як добре і смачно жити в прикиєвських Єпенях.
Країна повернулась в 1991 рік.
Тільки населення вдвічі меньше (було 52 млн, стало 26 млн.) і територія меньше на 20%. Також, мінус найбільша в Європі атомна станція (!!!), яка була пройопана зеленими уротами за перші два тижня війни, мінус половину зрошувальних земель на півдні (привіт, шарова пшениця!), мінус чавуноплавильні комбінати (Маріуполь).
Такщо "дорожай" буде, обов,язково. Але не тут.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 09:20
BIGor написав: Zebra написав:
Если кому интересно не только гадание на кофейной гуще, но и четкий анализ с ответом - стоит ли инвестировать тут в недвижимость.
Навіщо ці складні аналізи, якщо навіть сам Кушнір (голова КМБ) інвестує "особисті" гроші у Французську нерухомість? Він особисто не вірить в Україну і КМБ.
Українська бидло-їліта ніколи не вкладала гроші в свою державу.
навпаки, лише вивозила їх звідси.
Тимчасова кормова територія.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 09:23
Frant написав:
Українська бидло-їліта ніколи не вкладала гроші в свою державу.
навпаки, лише вивозила їх звідс
и только благодаря тебе росла экономика последние 30 лет. ещё напрягись чтобы демография выровнялась.
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vitaliian
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Додано: Чет 06 лип, 2023 09:32
vitaliian написав: Frant написав:
Українська бидло-їліта ніколи не вкладала гроші в свою державу.
навпаки, лише вивозила їх звідс
и только благодаря тебе росла экономика последние 30 лет. ещё напрягись чтобы демография выровнялась.
Не з твоїм курячим
інтелектом оцінювати, чи вона росла і куди росла.
Чавун і пшениця - основні драйвери росту. Усьо, вони закінчились.
Так що готуй синтетичну шубу і теплі колготи на зиму - вони згодяться, 100%.
П.С. Твої "знання" арифметики не дозволяють тобі навіть приблизно уявити рівень демографічної проблеми.
Пиши далі про "шалений" попит на 25-поверхові термітники в Прикиєвських Єпенях.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 09:35
Frant написав:
Так що готуй синтетичну шубу і теплі колготи на зиму - вони згодяться, 100%.
приятно когда ты делишься личным опытом
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vitaliian
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