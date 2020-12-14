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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11019110201102111022
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 08:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Zebra написав:По киевской статистике - сокращение на 34%. Но тут есть ньюанс - Киев подсасывает из регионов.

Ну от приклад знайомих, переїхали 10 років назад з регіонів до Києва і народили дитину, а тепер питання, а хто замість них народить дитину в регіоні щоб та виросла і переїхала потім до Києва? Регіони здулись, я навчався в школі де не вистачало місць і були 2 зміни. До війни вже шукали дітей хоч назбирати два класи...
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 08:09

  reus написав:
  барабашов написав:Альпинистом-инвалидом с лишними 6тью лямами гривен на чисто в непалах погулять ещё не занялись соответствующие органы?

Я уверен, что у него все законно. У него есть деньги на хороших юристов и бухгалтеров. Схемы чистые, не подкопаешься. Так же как и одесский военком сам на зарплате, а жена абсолютно легальный белый и пушистый бизнесвумен и никаких проверок органов не боится.

По меланомі вирізаній в 2005-му групу отримати могут не только лишь все, мало кто может)
Навіть за гроші.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 08:57

  reus написав:Практично всі київські КП, це інструмент для деребану міського бюджету. Я вважаю, що цим бізнесом повинні займатися виключно підприємства з приватним капіталом.


Буквально вчера же - киевский Зеленстрой оформил метрвых душ и через них намыл сколько то миллионов. И это только то, что дошло до новостей. Так что не айтишники бетонируются в Киеве, не айтишники.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 10:44

  Хомякоид написав:[

Єто еще имиграция не учитівалась.
Уже писал тут, у меня линяет арендатор женщина с двумя детьми в Голандию.
Мастер маникюра, думаю зацепиться.

Все как я писал, увидим забитіе досками окна :shock:

Мастер маникюра в Голландии будет сидеть на пособии, благо двое детей. Начнёт работать слетит с пособия, не знаю как с жильём, но там где оно предоставляется бесплатно (кроме проживания в семье) с него тоже слетают. Во всех странах западное Европы одно и то же
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 11:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://news.finance.ua/ua/komu-v-ukrai ... u-yeoselya
Faceless
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  #<1 ... 11019110201102111022
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