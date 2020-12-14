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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 лип, 2023 08:09
Zebra написав:
По киевской статистике - сокращение на 34%. Но тут есть ньюанс - Киев подсасывает из регионов.
Ну от приклад знайомих, переїхали 10 років назад з регіонів до Києва і народили дитину, а тепер питання, а хто замість них народить дитину в регіоні щоб та виросла і переїхала потім до Києва? Регіони здулись, я навчався в школі де не вистачало місць і були 2 зміни. До війни вже шукали дітей хоч назбирати два класи...
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Додано: Чет 06 лип, 2023 08:09
reus написав: барабашов написав:
Альпинистом-инвалидом с лишними 6тью лямами гривен на чисто в непалах погулять ещё не занялись соответствующие органы?
Я уверен, что у него все законно. У него есть деньги на хороших юристов и бухгалтеров. Схемы чистые, не подкопаешься. Так же как и одесский военком сам на зарплате, а жена абсолютно легальный белый и пушистый бизнесвумен и никаких проверок органов не боится.
По меланомі вирізаній в 2005-му групу отримати могут не только лишь все, мало кто может)
Навіть за гроші.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 08:57
reus написав:
Практично всі київські КП, це інструмент для деребану міського бюджету. Я вважаю, що цим бізнесом повинні займатися виключно підприємства з приватним капіталом.
Буквально вчера же - киевский Зеленстрой оформил метрвых душ и через них намыл сколько то миллионов. И это только то, что дошло до новостей. Так что не айтишники бетонируются в Киеве, не айтишники.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 10:44
Хомякоид написав:
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Єто еще имиграция не учитівалась.
Уже писал тут, у меня линяет арендатор женщина с двумя детьми в Голандию.
Мастер маникюра, думаю зацепиться.
Все как я писал, увидим забитіе досками окна
Мастер маникюра в Голландии будет сидеть на пособии, благо двое детей. Начнёт работать слетит с пособия, не знаю как с жильём, но там где оно предоставляется бесплатно (кроме проживания в семье) с него тоже слетают. Во всех странах западное Европы одно и то же
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Додано: Чет 06 лип, 2023 11:57
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