Додано: Чет 06 лип, 2023 17:13

Zebra написав: Если кому интересно не только гадание на кофейной гуще, но и четкий анализ с ответом - стоит ли инвестировать тут в недвижимость.

Данные статистики брал тут: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php

Если кому интересно не только гадание на кофейной гуще, но и четкий анализ с ответом - стоит ли инвестировать тут в недвижимость.Данные статистики брал тут:

Зебра,Вас не поймешь.Вас "колбасит" в разные стороны.Неделю назад,Вы писали что недвига это "столп" инвестиций..Я Вам возражал,что в Украине,воюющей стране-это до "пы....ды" дверця.Теперь Вы сами себе противоречите..Хотя,привели вполне правильные,обоснованные вещи и стаитстику..Я боюсь,что кацапы падлы,сделают пол-Украины непригодной для жизни,убив экономику этой страны...Вы посмотрите что произошло с металлургией...что будет с аграрным сектором,после подрыва дамбы..Сколько земель и хозяйств пришло в негодность...Это экспортные галузи Украины...основные.Если что случится с АЭС...никто вообще ничего из агросектора не будет покупать...Ничего...Добрая третья часть населения уже съеб.. из Украины,еще треть ждет открытия границ,чтоб соединиться с семьями...Останутся одни старики,нищие,умственно отсталые,алкоголики,наркоманы и просто никчемы,в стране насыщенной оружием по горло.....Впереди нас ждет поствоенный синдром,с вооруженными бандами,отморозками и просто вооруженных фронтовиков с поехавшей кукухой.А те,кто ложит сейчас асфальт день и ночь,кладет гранитные бордюры на окружной и покупает барабаны в укрытия и двери по 20К за штуку,в те же укрытия..Вот у них бабло и будет. Но захотят ли они покупать 25-ю по счету квартиру в кукуеве...Это вопрос..Сдавать кому??Челядь постепенно разбегается кто куда и альтернатив-пока никаких не видно