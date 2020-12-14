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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 лип, 2023 15:52
Напевно начитався херні типу «не відкладайте свої бажання на потім») Те саме борисов. Ну сиди ти тихо, скирдуй, закінчиться війна, йди на пенсію, а там інвестуй. Ні, чуються безкарними. Його колеги по цеху тепер сплять в півока, як і липові інваліди по цілій країні.
Додано: Чет 06 лип, 2023 16:31
Цікава стаття, тобто у Києві населення навіть у активній фазі війни збереглося на колишньому рівні – є заміщення тими, хто приїхав.
А в області взагалі відчутно побільшало.
І головний стримуючий фактор ринку нерухомості зараз це відсутність роботи і відповідно грошей. Ну подивимося, як воно буде далі.
Додано: Чет 06 лип, 2023 16:40
Прохожий
Жертвы притеснений по линии ЛБГТ спокойно пересекают границу куда надо
Свидетельство об «однополом браке» покруче белого билета будет
Додано: Чет 06 лип, 2023 17:13
Зебра,Вас не поймешь.Вас "колбасит" в разные стороны.Неделю назад,Вы писали что недвига это "столп" инвестиций..Я Вам возражал,что в Украине,воюющей стране-это до "пы....ды" дверця.Теперь Вы сами себе противоречите..Хотя,привели вполне правильные,обоснованные вещи и стаитстику..Я боюсь,что кацапы падлы,сделают пол-Украины непригодной для жизни,убив экономику этой страны...Вы посмотрите что произошло с металлургией...что будет с аграрным сектором,после подрыва дамбы..Сколько земель и хозяйств пришло в негодность...Это экспортные галузи Украины...основные.Если что случится с АЭС...никто вообще ничего из агросектора не будет покупать...Ничего...Добрая третья часть населения уже съеб.. из Украины,еще треть ждет открытия границ,чтоб соединиться с семьями...Останутся одни старики,нищие,умственно отсталые,алкоголики,наркоманы и просто никчемы,в стране насыщенной оружием по горло.....Впереди нас ждет поствоенный синдром,с вооруженными бандами,отморозками и просто вооруженных фронтовиков с поехавшей кукухой.А те,кто ложит сейчас асфальт день и ночь,кладет гранитные бордюры на окружной и покупает барабаны в укрытия и двери по 20К за штуку,в те же укрытия..Вот у них бабло и будет. Но захотят ли они покупать 25-ю по счету квартиру в кукуеве...Это вопрос..Сдавать кому??Челядь постепенно разбегается кто куда и альтернатив-пока никаких не видно
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