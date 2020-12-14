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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11020110211102211023
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 16:31

Цікава стаття, тобто у Києві населення навіть у активній фазі війни збереглося на колишньому рівні – є заміщення тими, хто приїхав.
А в області взагалі відчутно побільшало.
І головний стримуючий фактор ринку нерухомості зараз це відсутність роботи і відповідно грошей. Ну подивимося, як воно буде далі.

https://www.epravda.com.ua/weeklycharts ... /4/701869/

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zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 17:13

  Zebra написав:Если кому интересно не только гадание на кофейной гуще, но и четкий анализ с ответом - стоит ли инвестировать тут в недвижимость.
Данные статистики брал тут: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php


Зебра,Вас не поймешь.Вас "колбасит" в разные стороны.Неделю назад,Вы писали что недвига это "столп" инвестиций..Я Вам возражал,что в Украине,воюющей стране-это до "пы....ды" дверця.Теперь Вы сами себе противоречите..Хотя,привели вполне правильные,обоснованные вещи и стаитстику..Я боюсь,что кацапы падлы,сделают пол-Украины непригодной для жизни,убив экономику этой страны...Вы посмотрите что произошло с металлургией...что будет с аграрным сектором,после подрыва дамбы..Сколько земель и хозяйств пришло в негодность...Это экспортные галузи Украины...основные.Если что случится с АЭС...никто вообще ничего из агросектора не будет покупать...Ничего...Добрая третья часть населения уже съеб.. из Украины,еще треть ждет открытия границ,чтоб соединиться с семьями...Останутся одни старики,нищие,умственно отсталые,алкоголики,наркоманы и просто никчемы,в стране насыщенной оружием по горло.....Впереди нас ждет поствоенный синдром,с вооруженными бандами,отморозками и просто вооруженных фронтовиков с поехавшей кукухой.А те,кто ложит сейчас асфальт день и ночь,кладет гранитные бордюры на окружной и покупает барабаны в укрытия и двери по 20К за штуку,в те же укрытия..Вот у них бабло и будет. Но захотят ли они покупать 25-ю по счету квартиру в кукуеве...Это вопрос..Сдавать кому??Челядь постепенно разбегается кто куда и альтернатив-пока никаких не видно
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 17:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Всё вышеизложенное не канает для Киева.
Первый закон термодинамики (сохранения энергии): чем хуже в регионах, тем лучше в Киеве.
beee
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 18:26

  Успіх написав:
  Успіх написав:
  Faceless написав:Довіреності ніхто не забороняв
Тобто, це найкращий варіант?
Алгоритм дій >>>
- приїжджаю у відпустку
- йду з дружиною до найближчого нотаріуса
- оформляю довіреність на дружину
- коли здають будинок, то моя дружина йде з цією довіреністю і підписує Основний договір
Все тут правильно?☝️

Мабуть не побачили мій допис?
☝️
А всі інші - чи крім Фейслеса нема бажаючих написати свій варіант?>>>
  Успіх написав:А тепер попрошу ВСІХ бажаючих прокоментувати наступне - як би ви зробили на моєму місці?
Я колись вже запитував - але це було колись))
Тож ситуація наступна >>>
Ще рік тому був зведений будинок і вже почали були робити внутрішні роботи...
Минулої осені в переписці по Вайберу з менеджером з ВП мені написали, що здачу будинку планують на весну цього року))
А на весні цього року, коли я знову звернувся по Вайберу і мені написали:
"Добрий день! Планові терміни підписання актів приймання передачі - травень -черень 2023р. Підписання основних договорів відбуватиметься пізніше, після проведення процедури здачі - планові терміни - осінь 2023р."
Отак на хвилинку - плять! Більше року роблять внутрішні роботи? Серйозно?
Хоча, наче, справді цілий рік там трошки щось вовтузились і в ютубі періодично викладали звіти (типу йде монтаж водопостачання...йде монтаж ліфтів..і т.п.)
Тож, питання наступне - якщо справді цієї осені здадуть будинок і буде підписання Основних договорів, а я не зможу вирватись у відпустку в цей місяць(а по Попередньому договору, якщо протягом місяця, після здачі будинку не з'являєшся на підписання Основного договору, то забудовник має право розірвати договір, а мені повернути кошти, які я тоді заплатив/а може ще якусь і комісію відщіпне/), то що робити?
1. - потім судитись?
2. - довіреність на дружину?(але ж наче зараз не можна/заборонили таке?)
3. - дружині продати по переуступці? (але ж зайві витрати)
3. - якщо буду у відпустці до здачі будинку - зайти у ВП і занести їм документ, що я в ЗСУ/перебуваю на фронті?
4. - ваш варіант?
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