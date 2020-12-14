Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Цікава стаття, тобто у Києві населення навіть у активній фазі війни збереглося на колишньому рівні – є заміщення тими, хто приїхав. А в області взагалі відчутно побільшало. І головний стримуючий фактор ринку нерухомості зараз це відсутність роботи і відповідно грошей. Ну подивимося, як воно буде далі.
Зебра,Вас не поймешь.Вас "колбасит" в разные стороны.Неделю назад,Вы писали что недвига это "столп" инвестиций..Я Вам возражал,что в Украине,воюющей стране-это до "пы....ды" дверця.Теперь Вы сами себе противоречите..Хотя,привели вполне правильные,обоснованные вещи и стаитстику..Я боюсь,что кацапы падлы,сделают пол-Украины непригодной для жизни,убив экономику этой страны...Вы посмотрите что произошло с металлургией...что будет с аграрным сектором,после подрыва дамбы..Сколько земель и хозяйств пришло в негодность...Это экспортные галузи Украины...основные.Если что случится с АЭС...никто вообще ничего из агросектора не будет покупать...Ничего...Добрая третья часть населения уже съеб.. из Украины,еще треть ждет открытия границ,чтоб соединиться с семьями...Останутся одни старики,нищие,умственно отсталые,алкоголики,наркоманы и просто никчемы,в стране насыщенной оружием по горло.....Впереди нас ждет поствоенный синдром,с вооруженными бандами,отморозками и просто вооруженных фронтовиков с поехавшей кукухой.А те,кто ложит сейчас асфальт день и ночь,кладет гранитные бордюры на окружной и покупает барабаны в укрытия и двери по 20К за штуку,в те же укрытия..Вот у них бабло и будет. Но захотят ли они покупать 25-ю по счету квартиру в кукуеве...Это вопрос..Сдавать кому??Челядь постепенно разбегается кто куда и альтернатив-пока никаких не видно
Тобто, це найкращий варіант? Алгоритм дій >>> - приїжджаю у відпустку - йду з дружиною до найближчого нотаріуса - оформляю довіреність на дружину - коли здають будинок, то моя дружина йде з цією довіреністю і підписує Основний договір Все тут правильно?☝️
Мабуть не побачили мій допис? ☝️ А всі інші - чи крім Фейслеса нема бажаючих написати свій варіант?>>>
Успіх написав:А тепер попрошу ВСІХ бажаючих прокоментувати наступне - як би ви зробили на моєму місці? Я колись вже запитував - але це було колись)) Тож ситуація наступна >>> Ще рік тому був зведений будинок і вже почали були робити внутрішні роботи... Минулої осені в переписці по Вайберу з менеджером з ВП мені написали, що здачу будинку планують на весну цього року)) А на весні цього року, коли я знову звернувся по Вайберу і мені написали: "Добрий день! Планові терміни підписання актів приймання передачі - травень -черень 2023р. Підписання основних договорів відбуватиметься пізніше, після проведення процедури здачі - планові терміни - осінь 2023р." Отак на хвилинку - плять! Більше року роблять внутрішні роботи? Серйозно? Хоча, наче, справді цілий рік там трошки щось вовтузились і в ютубі періодично викладали звіти (типу йде монтаж водопостачання...йде монтаж ліфтів..і т.п.) Тож, питання наступне - якщо справді цієї осені здадуть будинок і буде підписання Основних договорів, а я не зможу вирватись у відпустку в цей місяць(а по Попередньому договору, якщо протягом місяця, після здачі будинку не з'являєшся на підписання Основного договору, то забудовник має право розірвати договір, а мені повернути кошти, які я тоді заплатив/а може ще якусь і комісію відщіпне/), то що робити? 1. - потім судитись? 2. - довіреність на дружину?(але ж наче зараз не можна/заборонили таке?) 3. - дружині продати по переуступці? (але ж зайві витрати) 3. - якщо буду у відпустці до здачі будинку - зайти у ВП і занести їм документ, що я в ЗСУ/перебуваю на фронті? 4. - ваш варіант?
beee написав:Всё вышеизложенное не канает для Киева. Первый закон термодинамики (сохранения энергии): чем хуже в регионах, тем лучше в Киеве.
Пока закон термодинамики,почему то термодинамит в противоположную сторону.Если сравнить цены и аренды в каком то Ужгороде со 100К+ населения,то оказывается,там они почему то практически удвоились с 22г...догнав и перегнав где то Киев..И Львов тоже самое..И Франковск...Как раз таки в регионах,почему то рост пошел и это,видно невооруженным глазом,не смотря на зонт ПВО сосредоточенный именно над Киевом...судя по результатам обстрелов с начала года...Если Украину в ближайшие несколько лет,срочняком не возьмут в ЕС и сюда не наедет по квотам того же ЕС,всяких темно-арабских национальностей,да и с бывшего СНГ тоже...на покрытие нашего катастрофически убывшего населения,вместо аренды,многие будут писать матюки у себя на стенах квартир Больше не буду ни спорить,ни вступать в полемику на этот счет.Сказал что думаю.
Зебра,Вас не поймешь.Вас "колбасит" в разные стороны.Неделю назад,Вы писали что недвига это "столп" инвестиций..Я Вам возражал,что в Украине,воюющей стране-это до "пы....ды" дверця.Теперь Вы сами себе противоречите..Хотя,привели вполне правильные,обоснованные вещи и стаитстику..Я боюсь,что кацапы падлы,сделают пол-Украины непригодной для жизни,убив экономику этой страны...Вы посмотрите что произошло с металлургией...что будет с аграрным сектором,после подрыва дамбы..Сколько земель и хозяйств пришло в негодность...Это экспортные галузи Украины...основные.Если что случится с АЭС...никто вообще ничего из агросектора не будет покупать...Ничего...Добрая третья часть населения уже съеб.. из Украины,еще треть ждет открытия границ,чтоб соединиться с семьями...Останутся одни старики,нищие,умственно отсталые,алкоголики,наркоманы и просто никчемы,в стране насыщенной оружием по горло.....Впереди нас ждет поствоенный синдром,с вооруженными бандами,отморозками и просто вооруженных фронтовиков с поехавшей кукухой.А те,кто ложит сейчас асфальт день и ночь,кладет гранитные бордюры на окружной и покупает барабаны в укрытия и двери по 20К за штуку,в те же укрытия..Вот у них бабло и будет. Но захотят ли они покупать 25-ю по счету квартиру в кукуеве...Это вопрос..Сдавать кому??Челядь постепенно разбегается кто куда и альтернатив-пока никаких не видно