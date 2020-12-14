Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Цікава стаття, тобто у Києві населення навіть у активній фазі війни збереглося на колишньому рівні – є заміщення тими, хто приїхав. А в області взагалі відчутно побільшало. І головний стримуючий фактор ринку нерухомості зараз це відсутність роботи і відповідно грошей. Ну подивимося, як воно буде далі.
Зебра,Вас не поймешь.Вас "колбасит" в разные стороны.Неделю назад,Вы писали что недвига это "столп" инвестиций..Я Вам возражал,что в Украине,воюющей стране-это до "пы....ды" дверця.Теперь Вы сами себе противоречите..Хотя,привели вполне правильные,обоснованные вещи и стаитстику..Я боюсь,что кацапы падлы,сделают пол-Украины непригодной для жизни,убив экономику этой страны...Вы посмотрите что произошло с металлургией...что будет с аграрным сектором,после подрыва дамбы..Сколько земель и хозяйств пришло в негодность...Это экспортные галузи Украины...основные.Если что случится с АЭС...никто вообще ничего из агросектора не будет покупать...Ничего...Добрая третья часть населения уже съеб.. из Украины,еще треть ждет открытия границ,чтоб соединиться с семьями...Останутся одни старики,нищие,умственно отсталые,алкоголики,наркоманы и просто никчемы,в стране насыщенной оружием по горло.....Впереди нас ждет поствоенный синдром,с вооруженными бандами,отморозками и просто вооруженных фронтовиков с поехавшей кукухой.А те,кто ложит сейчас асфальт день и ночь,кладет гранитные бордюры на окружной и покупает барабаны в укрытия и двери по 20К за штуку,в те же укрытия..Вот у них бабло и будет. Но захотят ли они покупать 25-ю по счету квартиру в кукуеве...Это вопрос..Сдавать кому??Челядь постепенно разбегается кто куда и альтернатив-пока никаких не видно
Тобто, це найкращий варіант? Алгоритм дій >>> - приїжджаю у відпустку - йду з дружиною до найближчого нотаріуса - оформляю довіреність на дружину - коли здають будинок, то моя дружина йде з цією довіреністю і підписує Основний договір Все тут правильно?☝️
Мабуть не побачили мій допис? ☝️ А всі інші - чи крім Фейслеса нема бажаючих написати свій варіант?>>>
Успіх написав:А тепер попрошу ВСІХ бажаючих прокоментувати наступне - як би ви зробили на моєму місці? Я колись вже запитував - але це було колись)) Тож ситуація наступна >>> Ще рік тому був зведений будинок і вже почали були робити внутрішні роботи... Минулої осені в переписці по Вайберу з менеджером з ВП мені написали, що здачу будинку планують на весну цього року)) А на весні цього року, коли я знову звернувся по Вайберу і мені написали: "Добрий день! Планові терміни підписання актів приймання передачі - травень -черень 2023р. Підписання основних договорів відбуватиметься пізніше, після проведення процедури здачі - планові терміни - осінь 2023р." Отак на хвилинку - плять! Більше року роблять внутрішні роботи? Серйозно? Хоча, наче, справді цілий рік там трошки щось вовтузились і в ютубі періодично викладали звіти (типу йде монтаж водопостачання...йде монтаж ліфтів..і т.п.) Тож, питання наступне - якщо справді цієї осені здадуть будинок і буде підписання Основних договорів, а я не зможу вирватись у відпустку в цей місяць(а по Попередньому договору, якщо протягом місяця, після здачі будинку не з'являєшся на підписання Основного договору, то забудовник має право розірвати договір, а мені повернути кошти, які я тоді заплатив/а може ще якусь і комісію відщіпне/), то що робити? 1. - потім судитись? 2. - довіреність на дружину?(але ж наче зараз не можна/заборонили таке?) 3. - дружині продати по переуступці? (але ж зайві витрати) 3. - якщо буду у відпустці до здачі будинку - зайти у ВП і занести їм документ, що я в ЗСУ/перебуваю на фронті? 4. - ваш варіант?
beee написав:Всё вышеизложенное не канает для Киева. Первый закон термодинамики (сохранения энергии): чем хуже в регионах, тем лучше в Киеве.
Пока закон термодинамики,почему то термодинамит в противоположную сторону.Если сравнить цены и аренды в каком то Ужгороде со 100К+ населения,то оказывается,там они почему то практически удвоились с 22г...догнав и перегнав где то Киев..И Львов тоже самое..И Франковск...Как раз таки в регионах,почему то рост пошел и это,видно невооруженным глазом,не смотря на зонт ПВО сосредоточенный именно над Киевом...судя по результатам обстрелов с начала года...Если Украину в ближайшие несколько лет,срочняком не возьмут в ЕС и сюда не наедет по квотам того же ЕС,всяких темно-арабских национальностей,да и с бывшего СНГ тоже...на покрытие нашего катастрофически убывшего населения,вместо аренды,многие будут писать матюки у себя на стенах квартир Больше не буду ни спорить,ни вступать в полемику на этот счет.Сказал что думаю.
Зебра,Вас не поймешь.Вас "колбасит" в разные стороны.Неделю назад,Вы писали что недвига это "столп" инвестиций..Я Вам возражал,что в Украине,воюющей стране-это до "пы....ды" дверця.Теперь Вы сами себе противоречите..Хотя,привели вполне правильные,обоснованные вещи и стаитстику..Я боюсь,что кацапы падлы,сделают пол-Украины непригодной для жизни,убив экономику этой страны...Вы посмотрите что произошло с металлургией...что будет с аграрным сектором,после подрыва дамбы..Сколько земель и хозяйств пришло в негодность...Это экспортные галузи Украины...основные.Если что случится с АЭС...никто вообще ничего из агросектора не будет покупать...Ничего...Добрая третья часть населения уже съеб.. из Украины,еще треть ждет открытия границ,чтоб соединиться с семьями...Останутся одни старики,нищие,умственно отсталые,алкоголики,наркоманы и просто никчемы,в стране насыщенной оружием по горло.....Впереди нас ждет поствоенный синдром,с вооруженными бандами,отморозками и просто вооруженных фронтовиков с поехавшей кукухой.А те,кто ложит сейчас асфальт день и ночь,кладет гранитные бордюры на окружной и покупает барабаны в укрытия и двери по 20К за штуку,в те же укрытия..Вот у них бабло и будет. Но захотят ли они покупать 25-ю по счету квартиру в кукуеве...Это вопрос..Сдавать кому??Челядь постепенно разбегается кто куда и альтернатив-пока никаких не видно
Зебра,Вас не поймешь.Вас "колбасит" в разные стороны.Неделю назад,Вы писали что недвига это "столп" инвестиций..Я Вам возражал,что в Украине,воюющей стране-это до "пы....ды" дверця.Теперь Вы сами себе противоречите..Хотя,привели вполне правильные,обоснованные вещи и стаитстику..Я боюсь,что кацапы падлы,сделают пол-Украины непригодной для жизни,убив экономику этой страны...Вы посмотрите что произошло с металлургией...что будет с аграрным сектором,после подрыва дамбы..Сколько земель и хозяйств пришло в негодность...Это экспортные галузи Украины...основные.Если что случится с АЭС...никто вообще ничего из агросектора не будет покупать...Ничего...Добрая третья часть населения уже съеб.. из Украины,еще треть ждет открытия границ,чтоб соединиться с семьями...Останутся одни старики,нищие,умственно отсталые,алкоголики,наркоманы и просто никчемы,в стране насыщенной оружием по горло.....Впереди нас ждет поствоенный синдром,с вооруженными бандами,отморозками и просто вооруженных фронтовиков с поехавшей кукухой.А те,кто ложит сейчас асфальт день и ночь,кладет гранитные бордюры на окружной и покупает барабаны в укрытия и двери по 20К за штуку,в те же укрытия..Вот у них бабло и будет. Но захотят ли они покупать 25-ю по счету квартиру в кукуеве...Это вопрос..Сдавать кому??Челядь постепенно разбегается кто куда и альтернатив-пока никаких не видно
Я не говорил в анализе, что роста цен не будет. Мировая денежная инфляция почти удвоит цены в Киеве с 2023 по 2025. Украине не нужны сектора экономики. Если металлург потерял работу, он может пойти в ВСУ на фронт зарабатывать столько же. Открыт новый сектор экономики - сиська Запада. Цифры называются только от одной свиноматки 50 млрд евро. А есть ещё другие свиноматки льющие сюда бабло. Металлургия и агрономика рядом не стоят с этими атракционами невиданной щедрости. Поток денег не иссякнет, деньги в понимании тех кто нам их даёт, это всего лишь инструмент. Они научились манипулировать деньгами. Если деньги делают, значит и будут даваатть. Нельзя реку повернуть вспять, можно построить дамбу, или осушить, но это трудней, чем просто смотреть как плывет бабло.
Далее, по поводу выехавших. Выехавшие были всегда. Цифры выехавших всегда назывались аналогичные. ещё со времён. 2000-х что наши батрачат миллионами. Я не знаю как в других городах, но в Чернигове уже все соседи вернулись, по городу куча сдающих на права с буквой У. Небывалое обновление автопарка. Пробки. На выходных был в торговом центре с дитем. Мужиков тьма. Можно бригаду собрать, если оцепить торговый центр. Даже если допустить что осталось 5 млн 25-45 летних в тылу, это 1200 бригад.
По поводу статистики уменьшения самой трудоспособной категории населения в возрасте 25-45 лет на треть. Это будет отложенный сценарий. Еффект проявится не сразу. Это действие будет иметь характер накопительного. Выльется в том числе в социальные заворушки.
Вообще я орал чтоб биткоин скупали, пока он по 19к продавался. А недвижимостью я заинтересовался ввиду перспектив смены локации.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 06 лип, 2023 21:02, всього редагувалось 2 разів.