Додано: Чет 06 лип, 2023 20:57

osafly написав: Zebra написав: Если кому интересно не только гадание на кофейной гуще, но и четкий анализ с ответом - стоит ли инвестировать тут в недвижимость.

Данные статистики брал тут: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php

Если кому интересно не только гадание на кофейной гуще, но и четкий анализ с ответом - стоит ли инвестировать тут в недвижимость.Данные статистики брал тут:



Зебра,Вас не поймешь.Вас "колбасит" в разные стороны.Неделю назад,Вы писали что недвига это "столп" инвестиций..Я Вам возражал,что в Украине,воюющей стране-это до "пы....ды" дверця.Теперь Вы сами себе противоречите..Хотя,привели вполне правильные,обоснованные вещи и стаитстику..Я боюсь,что кацапы падлы,сделают пол-Украины непригодной для жизни,убив экономику этой страны...Вы посмотрите что произошло с металлургией...что будет с аграрным сектором,после подрыва дамбы..Сколько земель и хозяйств пришло в негодность...Это экспортные галузи Украины...основные.Если что случится с АЭС...никто вообще ничего из агросектора не будет покупать...Ничего...Добрая третья часть населения уже съеб.. из Украины,еще треть ждет открытия границ,чтоб соединиться с семьями...Останутся одни старики,нищие,умственно отсталые,алкоголики,наркоманы и просто никчемы,в стране насыщенной оружием по горло.....Впереди нас ждет поствоенный синдром,с вооруженными бандами,отморозками и просто вооруженных фронтовиков с поехавшей кукухой.А те,кто ложит сейчас асфальт день и ночь,кладет гранитные бордюры на окружной и покупает барабаны в укрытия и двери по 20К за штуку,в те же укрытия..Вот у них бабло и будет. Но захотят ли они покупать 25-ю по счету квартиру в кукуеве...Это вопрос..Сдавать кому??Челядь постепенно разбегается кто куда и альтернатив-пока никаких не видно Зебра,Вас не поймешь.Вас "колбасит" в разные стороны.Неделю назад,Вы писали что недвига это "столп" инвестиций..Я Вам возражал,что в Украине,воюющей стране-это до "пы....ды" дверця.Теперь Вы сами себе противоречите..Хотя,привели вполне правильные,обоснованные вещи и стаитстику..Я боюсь,что кацапы падлы,сделают пол-Украины непригодной для жизни,убив экономику этой страны...Вы посмотрите что произошло с металлургией...что будет с аграрным сектором,после подрыва дамбы..Сколько земель и хозяйств пришло в негодность...Это экспортные галузи Украины...основные.Если что случится с АЭС...никто вообще ничего из агросектора не будет покупать...Ничего...Добрая третья часть населения уже съеб.. из Украины,еще треть ждет открытия границ,чтоб соединиться с семьями...Останутся одни старики,нищие,умственно отсталые,алкоголики,наркоманы и просто никчемы,в стране насыщенной оружием по горло.....Впереди нас ждет поствоенный синдром,с вооруженными бандами,отморозками и просто вооруженных фронтовиков с поехавшей кукухой.А те,кто ложит сейчас асфальт день и ночь,кладет гранитные бордюры на окружной и покупает барабаны в укрытия и двери по 20К за штуку,в те же укрытия..Вот у них бабло и будет. Но захотят ли они покупать 25-ю по счету квартиру в кукуеве...Это вопрос..Сдавать кому??Челядь постепенно разбегается кто куда и альтернатив-пока никаких не видно

Я не говорил в анализе, что роста цен не будет. Мировая денежная инфляция почти удвоит цены в Киеве с 2023 по 2025.Украине не нужны сектора экономики. Если металлург потерял работу, он может пойти в ВСУ на фронт зарабатывать столько же. Открыт новый сектор экономики - сиська Запада. Цифры называются только от одной свиноматки 50 млрд евро. А есть ещё другие свиноматки льющие сюда бабло. Металлургия и агрономика рядом не стоят с этими атракционами невиданной щедрости.Поток денег не иссякнет, деньги в понимании тех кто нам их даёт, это всего лишь инструмент. Они научились манипулировать деньгами. Если деньги делают, значит и будут даваатть. Нельзя реку повернуть вспять, можно построить дамбу, или осушить, но это трудней, чем просто смотреть как плывет бабло.Далее, по поводу выехавших. Выехавшие были всегда. Цифры выехавших всегда назывались аналогичные. ещё со времён. 2000-х что наши батрачат миллионами. Я не знаю как в других городах, но в Чернигове уже все соседи вернулись, по городу куча сдающих на права с буквой У. Небывалое обновление автопарка. Пробки. На выходных был в торговом центре с дитем. Мужиков тьма. Можно бригаду собрать, если оцепить торговый центр. Даже если допустить что осталось 5 млн 25-45 летних в тылу, это 1200 бригад.По поводу статистики уменьшения самой трудоспособной категории населения в возрасте 25-45 лет на треть. Это будет отложенный сценарий. Еффект проявится не сразу. Это действие будет иметь характер накопительного. Выльется в том числе в социальные заворушки.Вообще я орал чтоб биткоин скупали, пока он по 19к продавался. А недвижимостью я заинтересовался ввиду перспектив смены локации.