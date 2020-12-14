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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 лип, 2023 20:59
Zebra написав:
Далее, по поводу выехавших. Выехавшие были всегда. Цифры выехавших всегда назывались пналогичные. Я не знаю как в других городах, но в Чернигове уже все соседи вернулись, по городу куча сдающих на права с буквой У. Небывалое обновление автопарка. Пробки. На выходных был в торговом центре с дитем. Мужиков тьма. Можно бригаду собрать, если оцепить торговый центр
.
И тебя, в том числе
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pesikot
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Додано: Чет 06 лип, 2023 21:04
pesikot написав: Zebra написав:
Далее, по поводу выехавших. Выехавшие были всегда. Цифры выехавших всегда назывались пналогичные. Я не знаю как в других городах, но в Чернигове уже все соседи вернулись, по городу куча сдающих на права с буквой У. Небывалое обновление автопарка. Пробки. На выходных был в торговом центре с дитем. Мужиков тьма. Можно бригаду собрать, если оцепить торговый центр
.
И тебя, в том числе
Если всех загребут, я согласен. А не так что по селам гребут, устроив геноцид коренных украинцев.
Вообще говоря из за того, что Украина и Россия находятся на демографическом пике призывного возраста (ннапллодиилось много с брежневских времен). То воевать есть кем.
Такого количества призывников нет ни в Турции, ни в Иране, ни в Египте, у которых по 80 млн населения. Потому что там 30% ещё дети.
Востаннє редагувалось Zebra
в Чет 06 лип, 2023 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 21:08
Zebra написав: pesikot написав: Zebra написав:
Далее, по поводу выехавших. Выехавшие были всегда. Цифры выехавших всегда назывались пналогичные. Я не знаю как в других городах, но в Чернигове уже все соседи вернулись, по городу куча сдающих на права с буквой У. Небывалое обновление автопарка. Пробки. На выходных был в торговом центре с дитем. Мужиков тьма. Можно бригаду собрать, если оцепить торговый центр
.
И тебя, в том числе
Если всех загребут, я согласен. А не так что по селам гребут, устроив геноцид коренных украинцев.
Если всех, то и я.
А если не всех, то я не буду
Уверен, если, вдруг, будут гребти всех, то ты найдешь новую отмазку
А пока что, у тебя позиция - гребите всех, кроме меня
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Додано: Чет 06 лип, 2023 21:09
На основании закона термодинамики какой то академик предсказали распад союза, за что его посадили. Если система не обменивается энергией, то её энтропия растёт. Разрушение неизбежно.
Не кошмарьтесь сельхоз угодьями. "Ещё не такие зимы были и никто в хате не ..рал"
Какой берег затопило? Украинцы - не совсем европейцы. Завтра всё будет работать в 2 раза эффективнее.
Уже не знают чем кошмарить: ныли про блэкаут, бензина не было, наступ с беларуси, ГЭС, ЗАЭС.
Я выселяю арендатора. Продавать нужно Славутич. Он мне пишет, что не может квартиру найти.
Востаннє редагувалось beee
в Чет 06 лип, 2023 21:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 21:12
pesikot написав:
Если всех, то и я.
А если не всех, то я не буду
Уверен, если, вдруг, будут гребти всех, то ты найдешь новую отмазку
А пока что, у тебя позиция - гребите всех, кроме меня
По городу десятки АТБ, Сильпо, экомаркеты, Седамы, Кварталы, где посменно работает батальон охранников. Охранники торговых центров. Качалки битком набиты качками которые мастурбируют на штангу. При желании 10 бригад по городу набрать легко и запросто. Мобилизационный ресурс Чернигова 70-80 тысяч 25-45 летних.
Это 20 бригад.
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Zebra
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