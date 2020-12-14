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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11021110221102311024
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 22:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  osafly написав:Добрая третья часть населения уже съеб.. из Украины,еще треть ждет открытия границ,чтоб соединиться с семьями...Останутся одни старики,нищие,умственно отсталые,алкоголики,наркоманы и просто никчемы

стесняюсь спросить вы из какой "трети" будете?
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 23:16

  beee написав:На основании закона термодинамики какой то академик предсказали распад союза, за что его посадили. Если система не обменивается энергией, то её энтропия растёт. Разрушение неизбежно.

Не кошмарьтесь сельхоз угодьями. "Ещё не такие зимы были и никто в хате не ..рал"

Какой берег затопило? Украинцы - не совсем европейцы. Завтра всё будет работать в 2 раза эффективнее.

Уже не знают чем кошмарить: ныли про блэкаут, бензина не было, наступ с беларуси, ГЭС, ЗАЭС.

Я выселяю арендатора. Продавать нужно Славутич. Он мне пишет, что не может квартиру найти.

Как это не может найти квартиру? А прелесть в Чабанчиках, а хоромы Осы-Флуя что скоро будут покрыты пылью веков и мхом? Триллионы квадратных футов плинтусОв ждут кому бы сдаться за коммуналь,и это только на Печёрских холмах!
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