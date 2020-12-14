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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11021110221102311024
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 23:49

[quote=:beee"]
Прихожу к выводу, что себестоимость строительства выросла в раза 2[/quote]

бугага, еще посчитайте сколько стоимость подольского моста или метро на трою выросла )))

в Турции, конгретно в провинции Mugla по 150-200 долларов за метр новострои сремонтом (дома не курятники)
причем так было всегда, и при курсе 3 и 8 и 26
интересно, какая у них себестоимость и на сколько она постоянно растет? )))
Goibhniu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 00:35

  osafly написав:
  Zebra написав:Если кому интересно не только гадание на кофейной гуще, но и четкий анализ с ответом - стоит ли инвестировать тут в недвижимость.
Данные статистики брал тут: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php


Зебра,Вас не поймешь.Вас "колбасит" в разные стороны.Неделю назад,Вы писали что недвига это "столп" инвестиций..Я Вам возражал,что в Украине,воюющей стране-это до "пы....ды" дверця.Теперь Вы сами себе противоречите..Хотя,привели вполне правильные,обоснованные вещи и стаитстику..Я боюсь,что кацапы падлы,сделают пол-Украины непригодной для жизни,убив экономику этой страны...Вы посмотрите что произошло с металлургией...что будет с аграрным сектором,после подрыва дамбы..Сколько земель и хозяйств пришло в негодность...Это экспортные галузи Украины...основные.Если что случится с АЭС...никто вообще ничего из агросектора не будет покупать...Ничего...Добрая третья часть населения уже съеб.. из Украины,еще треть ждет открытия границ,чтоб соединиться с семьями...Останутся одни старики,нищие,умственно отсталые,алкоголики,наркоманы и просто никчемы,в стране насыщенной оружием по горло.....Впереди нас ждет поствоенный синдром,с вооруженными бандами,отморозками и просто вооруженных фронтовиков с поехавшей кукухой.А те,кто ложит сейчас асфальт день и ночь,кладет гранитные бордюры на окружной и покупает барабаны в укрытия и двери по 20К за штуку,в те же укрытия..Вот у них бабло и будет. Но захотят ли они покупать 25-ю по счету квартиру в кукуеве...Это вопрос..Сдавать кому??Челядь постепенно разбегается кто куда и альтернатив-пока никаких не видно

Вже писав з цього приводу. Стисло повторюся для тих, хто не закріпив викладений матеріал. За останньою інфою ООН, від 24.02.22 з України за кордон виїхало більше 8 млн. людей (точно ніхто не знає), а станом на червень 2023 р. там перебуває 6 млн. 400 тисяч осіб (за даними держорганів країн перебування). Але кількість не є суттєвим показником, хоча демонструє напрямок руху мігрантів (назад в Україну) та динаміку. А тепер тезово:
- по війні у день відміни воєнного стану в Україні буде запроваджено надзвичайний стан на 5 років, який залишить кордон закритим для громадян працездатного віку (чоловіків і жінок);
- уряд України розгорне потужну інформаційну кампанію у закордонному і внутрішньому просторі щодо повернення усіх громадян та мобілізації їх для повоєнної відбудови;
- уряди країн, які прихистили біженців, протягом декількох місяців відмінять усі види допомоги і умовно копняками виженуть усіх "сірих і убогих" на історичну батьківщину, залишивши лише певну кількість "критичних" спеціалістів;
- за рахунок донорських внесків країн-союзників, заморожених кацапських активів та репарацій від агресора в країні буде забезпечено достатній для ситого життя рівень соціальної підтримки та зарплат;
- МВС, Нацгвардія та СБУ миттєво візьмуть під жорсткий контроль наявну в країні зброю, організувавши обмежену у часі кампанію з її вилучення у населення, забезпечать цілодобове патрулювання населених пунктів та репресивні заходи у межах вимог закону про надзвичайний стан.
І насамкінець для тих, хто на догоду кацапським нацистам поширює апокальптичні сценарії майбутнього України, наполегливо рекомендується, поки не пізно, викинути з голови недолугі думки, морально підготуванися до здійснення по війні трудових подвигів та назавжди позбутися вологих кацапських мрій:"Мне бы водки речушку, да баб деревеньку, я бы пил не в натужку, да ипал помаленьку". Цього не буде, а буде дуже важко на трудовому фронті усім: і тим, хто нині воює, і тим, хто неминуче повернеться додому з-за кордону.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 00:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Goibhniu написав:[quote=:beee"]
Прихожу к выводу, что себестоимость строительства выросла в раза 2


бугага, еще посчитайте сколько стоимость подольского моста или метро на трою выросла )))

в Турции, конгретно в провинции Mugla по 150-200 долларов за метр новострои сремонтом (дома не курятники)
причем так было всегда, и при курсе 3 и 8 и 26
интересно, какая у них себестоимость и на сколько она постоянно растет? )))[/quote]

Ага, вечір дивовижних історій.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 00:55

  ihorkyiv написав:Вже писав з цього приводу. Стисло повторюся для тих, хто не закріпив викладений матеріал. За останньою інфою ООН, від 24.02.22 з України за кордон виїхало більше 8 млн. людей (точно ніхто не знає), а станом на червень 2023 р. там перебуває 6 млн. 400 тисяч осіб (за даними держорганів країн перебування). Але кількість не є суттєвим показником, хоча демонструє напрямок руху мігрантів (назад в Україну) та динаміку. А тепер тезово:
- по війні у день відміни воєнного стану в Україні буде запроваджено надзвичайний стан на 5 років, який залишить кордон закритим для громадян працездатного віку (чоловіків і жінок);
- уряд України розгорне потужну інформаційну кампанію у закордонному і внутрішньому просторі щодо повернення усіх громадян та мобілізації їх для повоєнної відбудови;
- уряди країн, які прихистили біженців, протягом декількох місяців відмінять усі види допомоги і умовно копняками виженуть усіх "сірих і убогих" на історичну батьківщину, залишивши лише певну кількість "критичних" спеціалістів;
- за рахунок донорських внесків країн-союзників, заморожених кацапських активів та репарацій від агресора в країні буде забезпечено достатній для ситого життя рівень соціальної підтримки та зарплат;
- МВС, Нацгвардія та СБУ миттєво візьмуть під жорсткий контроль наявну в країні зброю, організувавши обмежену у часі кампанію з її вилучення у населення, забезпечать цілодобове патрулювання населених пунктів та репресивні заходи у межах вимог закону про надзвичайний стан.
І насамкінець для тих, хто на догоду кацапським нацистам поширює апокальптичні сценарії майбутнього України, наполегливо рекомендується, поки не пізно, викинути з голови недолугі думки, морально підготуванися до здійснення по війні трудових подвигів та назавжди позбутися вологих кацапських мрій:"Мне бы водки речушку, да баб деревеньку, я бы пил не в натужку, да ипал помаленьку". Цього не буде, а буде дуже важко на трудовому фронті усім: і тим, хто нині воює, і тим, хто неминуче повернеться додому з-за кордону.
Какой-то сон киевского лендлорда.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:24

  Faceless написав:
Goibhniu написав:[quote=:beee"]
Прихожу к выводу, что себестоимость строительства выросла в раза 2


бугага, еще посчитайте сколько стоимость подольского моста или метро на трою выросла )))

в Турции, конгретно в провинции Mugla по 150-200 долларов за метр новострои сремонтом (дома не курятники)
причем так было всегда, и при курсе 3 и 8 и 26
интересно, какая у них себестоимость и на сколько она постоянно растет? )))


Ага, вечір дивовижних історій.[/quote]
Хотелось бы фото объекта с новым ремонтом по 150уе за метр и ну можно мордас самого синьора Гоблинкуя смакующего турецкое винишко в стекле по 27лир за литр на роскошном диване этого дома "па150" перед новой 65" жк-панелью
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:26

  Grand Touring написав:
  ihorkyiv написав:Вже писав з цього приводу. Стисло повторюся для тих, хто не закріпив викладений матеріал. За останньою інфою ООН, від 24.02.22 з України за кордон виїхало більше 8 млн. людей (точно ніхто не знає), а станом на червень 2023 р. там перебуває 6 млн. 400 тисяч осіб (за даними держорганів країн перебування). Але кількість не є суттєвим показником, хоча демонструє напрямок руху мігрантів (назад в Україну) та динаміку. А тепер тезово:
- по війні у день відміни воєнного стану в Україні буде запроваджено надзвичайний стан на 5 років, який залишить кордон закритим для громадян працездатного віку (чоловіків і жінок);
- уряд України розгорне потужну інформаційну кампанію у закордонному і внутрішньому просторі щодо повернення усіх громадян та мобілізації їх для повоєнної відбудови;
- уряди країн, які прихистили біженців, протягом декількох місяців відмінять усі види допомоги і умовно копняками виженуть усіх "сірих і убогих" на історичну батьківщину, залишивши лише певну кількість "критичних" спеціалістів;
- за рахунок донорських внесків країн-союзників, заморожених кацапських активів та репарацій від агресора в країні буде забезпечено достатній для ситого життя рівень соціальної підтримки та зарплат;
- МВС, Нацгвардія та СБУ миттєво візьмуть під жорсткий контроль наявну в країні зброю, організувавши обмежену у часі кампанію з її вилучення у населення, забезпечать цілодобове патрулювання населених пунктів та репресивні заходи у межах вимог закону про надзвичайний стан.
І насамкінець для тих, хто на догоду кацапським нацистам поширює апокальптичні сценарії майбутнього України, наполегливо рекомендується, поки не пізно, викинути з голови недолугі думки, морально підготуванися до здійснення по війні трудових подвигів та назавжди позбутися вологих кацапських мрій:"Мне бы водки речушку, да баб деревеньку, я бы пил не в натужку, да ипал помаленьку". Цього не буде, а буде дуже важко на трудовому фронті усім: і тим, хто нині воює, і тим, хто неминуче повернеться додому з-за кордону.
Какой-то сон киевского лендлорда.

Жестокая реальность середины 20х годов 21го века
Вы какого лендлорда сейчас кормите - польского или турецкого?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:30

  барабашов написав:Вы какого лендлорда сейчас кормите - польского или турецкого?
английского, у дедушки больше двух тысяч объектов. Это не самый крупный в регионе.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:53

  Grand Touring написав:
  барабашов написав:Вы какого лендлорда сейчас кормите - польского или турецкого?
английского, у дедушки больше двух тысяч объектов. Это не самый крупный в регионе.

Почти "жизнь удалась"
Если видите королевство изнутри, особенно на периферии типа Эдинбурга и Бирмингема, то понимаете что не так уж и плохо Киев живёт.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:59

  барабашов написав:Если видите королевство изнутри, особенно на периферии типа Эдинбурга и Бирмингема, то понимаете что не так уж и плохо Киев живёт.

Сложный вопрос
Grand Touring
 
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