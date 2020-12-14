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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11022110231102411025
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 08:24

  ihorkyiv написав:
  osafly написав:
  Zebra написав:Если кому интересно не только гадание на кофейной гуще, но и четкий анализ с ответом - стоит ли инвестировать тут в недвижимость.
Данные статистики брал тут: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php


Зебра,Вас не поймешь.Вас "колбасит" в разные стороны.Неделю назад,Вы писали что недвига это "столп" инвестиций..Я Вам возражал,что в Украине,воюющей стране-это до "пы....ды" дверця.Теперь Вы сами себе противоречите..Хотя,привели вполне правильные,обоснованные вещи и стаитстику..Я боюсь,что кацапы падлы,сделают пол-Украины непригодной для жизни,убив экономику этой страны...Вы посмотрите что произошло с металлургией...что будет с аграрным сектором,после подрыва дамбы..Сколько земель и хозяйств пришло в негодность...Это экспортные галузи Украины...основные.Если что случится с АЭС...никто вообще ничего из агросектора не будет покупать...Ничего...Добрая третья часть населения уже съеб.. из Украины,еще треть ждет открытия границ,чтоб соединиться с семьями...Останутся одни старики,нищие,умственно отсталые,алкоголики,наркоманы и просто никчемы,в стране насыщенной оружием по горло.....Впереди нас ждет поствоенный синдром,с вооруженными бандами,отморозками и просто вооруженных фронтовиков с поехавшей кукухой.А те,кто ложит сейчас асфальт день и ночь,кладет гранитные бордюры на окружной и покупает барабаны в укрытия и двери по 20К за штуку,в те же укрытия..Вот у них бабло и будет. Но захотят ли они покупать 25-ю по счету квартиру в кукуеве...Это вопрос..Сдавать кому??Челядь постепенно разбегается кто куда и альтернатив-пока никаких не видно

Вже писав з цього приводу. Стисло повторюся для тих, хто не закріпив викладений матеріал. За останньою інфою ООН, від 24.02.22 з України за кордон виїхало більше 8 млн. людей (точно ніхто не знає), а станом на червень 2023 р. там перебуває 6 млн. 400 тисяч осіб (за даними держорганів країн перебування). Але кількість не є суттєвим показником, хоча демонструє напрямок руху мігрантів (назад в Україну) та динаміку. А тепер тезово:
- по війні у день відміни воєнного стану в Україні буде запроваджено надзвичайний стан на 5 років, який залишить кордон закритим для громадян працездатного віку (чоловіків і жінок);
- уряд України розгорне потужну інформаційну кампанію у закордонному і внутрішньому просторі щодо повернення усіх громадян та мобілізації їх для повоєнної відбудови;
- уряди країн, які прихистили біженців, протягом декількох місяців відмінять усі види допомоги і умовно копняками виженуть усіх "сірих і убогих" на історичну батьківщину, залишивши лише певну кількість "критичних" спеціалістів;
- за рахунок донорських внесків країн-союзників, заморожених кацапських активів та репарацій від агресора в країні буде забезпечено достатній для ситого життя рівень соціальної підтримки та зарплат;
- МВС, Нацгвардія та СБУ миттєво візьмуть під жорсткий контроль наявну в країні зброю, організувавши обмежену у часі кампанію з її вилучення у населення, забезпечать цілодобове патрулювання населених пунктів та репресивні заходи у межах вимог закону про надзвичайний стан.
І насамкінець для тих, хто на догоду кацапським нацистам поширює апокальптичні сценарії майбутнього України, наполегливо рекомендується, поки не пізно, викинути з голови недолугі думки, морально підготуванися до здійснення по війні трудових подвигів та назавжди позбутися вологих кацапських мрій:"Мне бы водки речушку, да баб деревеньку, я бы пил не в натужку, да ипал помаленьку". Цього не буде, а буде дуже важко на трудовому фронті усім: і тим, хто нині воює, і тим, хто неминуче повернеться додому з-за кордону.

да здравствуєт чучхе, ура тавагіщі!

карткова система буде, чи миска супу (електронна гривня) за трудодень (соціальний рейтинг)?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 08:53

З 2019 до 2022 року середня зарплата в Україні зросла приблизно на 5 тисяч. Проте війна внесла свої корективи: із 14 055 гривень у січні 2022 року розмір середньої зарплати впав до 12 644 гривень у січні 2023 року. Найбільше, як і раніше, платять у Києві, менше – у Кіровоградській та Чернігівській областях.
Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 09:13

  vitaliian написав:
З 2019 до 2022 року середня зарплата в Україні зросла приблизно на 5 тисяч. Проте війна внесла свої корективи: із 14 055 гривень у січні 2022 року розмір середньої зарплати впав до 12 644 гривень у січні 2023 року. Найбільше, як і раніше, платять у Києві, менше – у Кіровоградській та Чернігівській областях.
Зображення

Брехня, в останні місяці пропозиції зарплат почали стрімко зростати: https://www.work.ua/stat/salary/?time=year
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 09:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  ihorkyiv написав:
  osafly написав:
  Zebra написав:Если кому интересно не только гадание на кофейной гуще, но и четкий анализ с ответом - стоит ли инвестировать тут в недвижимость.
Данные статистики брал тут: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php


Зебра,Вас не поймешь.Вас "колбасит" в разные стороны.Неделю назад,Вы писали что недвига это "столп" инвестиций..Я Вам возражал,что в Украине,воюющей стране-это до "пы....ды" дверця.Теперь Вы сами себе противоречите..Хотя,привели вполне правильные,обоснованные вещи и стаитстику..Я боюсь,что кацапы падлы,сделают пол-Украины непригодной для жизни,убив экономику этой страны...Вы посмотрите что произошло с металлургией...что будет с аграрным сектором,после подрыва дамбы..Сколько земель и хозяйств пришло в негодность...Это экспортные галузи Украины...основные.Если что случится с АЭС...никто вообще ничего из агросектора не будет покупать...Ничего...Добрая третья часть населения уже съеб.. из Украины,еще треть ждет открытия границ,чтоб соединиться с семьями...Останутся одни старики,нищие,умственно отсталые,алкоголики,наркоманы и просто никчемы,в стране насыщенной оружием по горло.....Впереди нас ждет поствоенный синдром,с вооруженными бандами,отморозками и просто вооруженных фронтовиков с поехавшей кукухой.А те,кто ложит сейчас асфальт день и ночь,кладет гранитные бордюры на окружной и покупает барабаны в укрытия и двери по 20К за штуку,в те же укрытия..Вот у них бабло и будет. Но захотят ли они покупать 25-ю по счету квартиру в кукуеве...Это вопрос..Сдавать кому??Челядь постепенно разбегается кто куда и альтернатив-пока никаких не видно

Вже писав з цього приводу. Стисло повторюся для тих, хто не закріпив викладений матеріал. За останньою інфою ООН, від 24.02.22 з України за кордон виїхало більше 8 млн. людей (точно ніхто не знає), а станом на червень 2023 р. там перебуває 6 млн. 400 тисяч осіб (за даними держорганів країн перебування). Але кількість не є суттєвим показником, хоча демонструє напрямок руху мігрантів (назад в Україну) та динаміку. А тепер тезово:
- по війні у день відміни воєнного стану в Україні буде запроваджено надзвичайний стан на 5 років, який залишить кордон закритим для громадян працездатного віку (чоловіків і жінок);
- уряд України розгорне потужну інформаційну кампанію у закордонному і внутрішньому просторі щодо повернення усіх громадян та мобілізації їх для повоєнної відбудови;
- уряди країн, які прихистили біженців, протягом декількох місяців відмінять усі види допомоги і умовно копняками виженуть усіх "сірих і убогих" на історичну батьківщину, залишивши лише певну кількість "критичних" спеціалістів;
- за рахунок донорських внесків країн-союзників, заморожених кацапських активів та репарацій від агресора в країні буде забезпечено достатній для ситого життя рівень соціальної підтримки та зарплат;
- МВС, Нацгвардія та СБУ миттєво візьмуть під жорсткий контроль наявну в країні зброю, організувавши обмежену у часі кампанію з її вилучення у населення, забезпечать цілодобове патрулювання населених пунктів та репресивні заходи у межах вимог закону про надзвичайний стан.
І насамкінець для тих, хто на догоду кацапським нацистам поширює апокальптичні сценарії майбутнього України, наполегливо рекомендується, поки не пізно, викинути з голови недолугі думки, морально підготуванися до здійснення по війні трудових подвигів та назавжди позбутися вологих кацапських мрій:"Мне бы водки речушку, да баб деревеньку, я бы пил не в натужку, да ипал помаленьку". Цього не буде, а буде дуже важко на трудовому фронті усім: і тим, хто нині воює, і тим, хто неминуче повернеться додому з-за кордону.

да здравствуєт чучхе, ура тавагіщі!

карткова система буде, чи миска супу (електронна гривня) за трудодень (соціальний рейтинг)?
В поезде ехали два профессора, несколько студентов и преподша на олимпиаду. Из вагона, как в 39, всех мужиков вывели из поезда. Бедную профессуру допрашивали, как SS, повышая голос. Таковы реалии
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 09:27

  beee написав:
Goibhniu написав:[quote=:beee"]
Прихожу к выводу, что себестоимость строительства выросла в раза 2


бугага, еще посчитайте сколько стоимость подольского моста или метро на трою выросла )))

в Турции, конгретно в провинции Mugla по 150-200 долларов за метр новострои сремонтом (дома не курятники)
причем так было всегда, и при курсе 3 и 8 и 26
интересно, какая у них себестоимость и на сколько она постоянно растет? )))
Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза.
Стоимость окон и разных импортных материалов ещё больше.
Нафига мне турция, где строительство - профанация? Да простит меня акурт)
И причем тут вообще гос.заказы типа мостов? Там вообще есть коммерческая составляющая? Какое отношение это всё имеет к себестоимости?[/quote]
У моего товарища производство бетонных заборов (где-то под Киевом) месяц назад с ним общался, он с удивлением рассказывал что бетон с начала войны в цене НЕ вырос

"Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза" - спасибо, посмеялся
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 09:34

  ihorkyiv написав:Вже писав з цього приводу. Стисло повторюся для тих, хто не закріпив викладений матеріал. За останньою інфою ООН, від 24.02.22 з України за кордон виїхало більше 8 млн. людей (точно ніхто не знає), а станом на червень 2023 р. там перебуває 6 млн. 400 тисяч осіб (за даними держорганів країн перебування). Але кількість не є суттєвим показником, хоча демонструє напрямок руху мігрантів (назад в Україну) та динаміку. А тепер тезово:
- по війні у день відміни воєнного стану в Україні буде запроваджено надзвичайний стан на 5 років, який залишить кордон закритим для громадян працездатного віку (чоловіків і жінок);
- уряд України розгорне потужну інформаційну кампанію у закордонному і внутрішньому просторі щодо повернення усіх громадян та мобілізації їх для повоєнної відбудови;
- уряди країн, які прихистили біженців, протягом декількох місяців відмінять усі види допомоги і умовно копняками виженуть усіх "сірих і убогих" на історичну батьківщину, залишивши лише певну кількість "критичних" спеціалістів;
- за рахунок донорських внесків країн-союзників, заморожених кацапських активів та репарацій від агресора в країні буде забезпечено достатній для ситого життя рівень соціальної підтримки та зарплат;
- МВС, Нацгвардія та СБУ миттєво візьмуть під жорсткий контроль наявну в країні зброю, організувавши обмежену у часі кампанію з її вилучення у населення, забезпечать цілодобове патрулювання населених пунктів та репресивні заходи у межах вимог закону про надзвичайний стан.
І насамкінець для тих, хто на догоду кацапським нацистам поширює апокальптичні сценарії майбутнього України, наполегливо рекомендується, поки не пізно, викинути з голови недолугі думки, морально підготуванися до здійснення по війні трудових подвигів та назавжди позбутися вологих кацапських мрій:"Мне бы водки речушку, да баб деревеньку, я бы пил не в натужку, да ипал помаленьку". Цього не буде, а буде дуже важко на трудовому фронті усім: і тим, хто нині воює, і тим, хто неминуче повернеться додому з-за кордону.

Оце так лендлорда ковбасить.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 09:41

  Феодал написав:
  beee написав:
Goibhniu написав:[quote=:beee"]
Прихожу к выводу, что себестоимость строительства выросла в раза 2


бугага, еще посчитайте сколько стоимость подольского моста или метро на трою выросла )))

в Турции, конгретно в провинции Mugla по 150-200 долларов за метр новострои сремонтом (дома не курятники)
причем так было всегда, и при курсе 3 и 8 и 26
интересно, какая у них себестоимость и на сколько она постоянно растет? )))
Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза.
Стоимость окон и разных импортных материалов ещё больше.
Нафига мне турция, где строительство - профанация? Да простит меня акурт)
И причем тут вообще гос.заказы типа мостов? Там вообще есть коммерческая составляющая? Какое отношение это всё имеет к себестоимости?

У моего товарища производство бетонных заборов (где-то под Киевом) месяц назад с ним общался, он с удивлением рассказывал что бетон с начала войны в цене НЕ вырос

"Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза" - спасибо, посмеялся[/quote]
Кінець 21-го -1700 за куб, тиждень тому 2682. Бетон бсг в20 р4 від Ковальської. Спеціально накладні підняв.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 09:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:
Goibhniu написав:[quote=:beee"]
Прихожу к выводу, что себестоимость строительства выросла в раза 2

бугага, еще посчитайте сколько стоимость подольского моста или метро на трою выросла )))

в Турции, конгретно в провинции Mugla по 150-200 долларов за метр новострои сремонтом (дома не курятники)
причем так было всегда, и при курсе 3 и 8 и 26
интересно, какая у них себестоимость и на сколько она постоянно растет? )))
Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза.
Стоимость окон и разных импортных материалов ещё больше.
Нафига мне турция, где строительство - профанация? Да простит меня акурт)
И причем тут вообще гос.заказы типа мостов? Там вообще есть коммерческая составляющая? Какое отношение это всё имеет к себестоимости?

У моего товарища производство бетонных заборов (где-то под Киевом) месяц назад с ним общался, он с удивлением рассказывал что бетон с начала войны в цене НЕ вырос

"Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза" - спасибо, посмеялся[/quote]Ваш знакомый не добавляет в бетон цемент?
Заборы из кизяка наверное
Я уже молчу о стоимости бетона на заводах. Тоже мне, бином Ньютона
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 09:53

  gonchik74 написав:
  Феодал написав:
  beee написав:Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза.
Стоимость окон и разных импортных материалов ещё больше.
Нафига мне турция, где строительство - профанация? Да простит меня акурт)
И причем тут вообще гос.заказы типа мостов? Там вообще есть коммерческая составляющая? Какое отношение это всё имеет к себестоимости?

У моего товарища производство бетонных заборов (где-то под Киевом) месяц назад с ним общался, он с удивлением рассказывал что бетон с начала войны в цене НЕ вырос

"Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза" - спасибо, посмеялся

Кінець 21-го -1700 за куб, тиждень тому 2682. Бетон бсг в20 р4 від Ковальської. Спеціально накладні підняв.

обожаю темы с накладными
с накладными было еще прикольно у "мартынова", у него рабочие (водителя тяжелой техники) почему-то зп получали на руки, еще и в два раза меньше чем было по накладным
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 09:59

  beee написав:
  beee написав:Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза.
Стоимость окон и разных импортных материалов ещё больше.
Нафига мне турция, где строительство - профанация? Да простит меня акурт)
И причем тут вообще гос.заказы типа мостов? Там вообще есть коммерческая составляющая? Какое отношение это всё имеет к себестоимости?

У моего товарища производство бетонных заборов (где-то под Киевом) месяц назад с ним общался, он с удивлением рассказывал что бетон с начала войны в цене НЕ вырос

"Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза" - спасибо, посмеялся
Ваш знакомый не добавляет в бетон цемент?
Заборы из кизяка наверное
Я уже молчу о стоимости бетона на заводах. Тоже мне, бином Ньютона[/quote]
да, из кизяка, заказывает вагонами по жд.
Так вот, ожидает подорожание сырья с подорожанием электроэнергии (коммерческий тариф)
Феодал
 
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