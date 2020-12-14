ihorkyiv написав:

Вже писав з цього приводу. Стисло повторюся для тих, хто не закріпив викладений матеріал. За останньою інфою ООН, від 24.02.22 з України за кордон виїхало більше 8 млн. людей (точно ніхто не знає), а станом на червень 2023 р. там перебуває 6 млн. 400 тисяч осіб (за даними держорганів країн перебування). Але кількість не є суттєвим показником, хоча демонструє напрямок руху мігрантів (назад в Україну) та динаміку. А тепер тезово:- по війні у день відміни воєнного стану в Україні буде запроваджено надзвичайний стан на 5 років, який залишить кордон закритим для громадян працездатного віку (чоловіків і жінок);- уряд України розгорне потужну інформаційну кампанію у закордонному і внутрішньому просторі щодо повернення усіх громадян та мобілізації їх для повоєнної відбудови;- уряди країн, які прихистили біженців, протягом декількох місяців відмінять усі види допомоги і умовно копняками виженуть усіх "сірих і убогих" на історичну батьківщину, залишивши лише певну кількість "критичних" спеціалістів;- за рахунок донорських внесків країн-союзників, заморожених кацапських активів та репарацій від агресора в країні буде забезпечено достатній для ситого життя рівень соціальної підтримки та зарплат;- МВС, Нацгвардія та СБУ миттєво візьмуть під жорсткий контроль наявну в країні зброю, організувавши обмежену у часі кампанію з її вилучення у населення, забезпечать цілодобове патрулювання населених пунктів та репресивні заходи у межах вимог закону про надзвичайний стан.І насамкінець для тих, хто на догоду кацапським нацистам поширює апокальптичні сценарії майбутнього України, наполегливо рекомендується, поки не пізно, викинути з голови недолугі думки, морально підготуванися до здійснення по війні трудових подвигів та назавжди позбутися вологих кацапських мрій:"Мне бы водки речушку, да баб деревеньку, я бы пил не в натужку, да ипал помаленьку". Цього не буде, а буде дуже важко на трудовому фронті усім: і тим, хто нині воює, і тим, хто неминуче повернеться додому з-за кордону.