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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 лип, 2023 09:34
ihorkyiv написав:
Вже писав з цього приводу. Стисло повторюся для тих, хто не закріпив викладений матеріал. За останньою інфою ООН, від 24.02.22 з України за кордон виїхало більше 8 млн. людей (точно ніхто не знає), а станом на червень 2023 р. там перебуває 6 млн. 400 тисяч осіб (за даними держорганів країн перебування). Але кількість не є суттєвим показником, хоча демонструє напрямок руху мігрантів (назад в Україну) та динаміку. А тепер тезово:
- по війні у день відміни воєнного стану в Україні буде запроваджено надзвичайний стан на 5 років, який залишить кордон закритим для громадян працездатного віку (чоловіків і жінок);
- уряд України розгорне потужну інформаційну кампанію у закордонному і внутрішньому просторі щодо повернення усіх громадян та мобілізації їх для повоєнної відбудови;
- уряди країн, які прихистили біженців, протягом декількох місяців відмінять усі види допомоги і умовно копняками виженуть усіх "сірих і убогих" на історичну батьківщину, залишивши лише певну кількість "критичних" спеціалістів;
- за рахунок донорських внесків країн-союзників, заморожених кацапських активів та репарацій від агресора в країні буде забезпечено достатній для ситого життя рівень соціальної підтримки та зарплат;
- МВС, Нацгвардія та СБУ миттєво візьмуть під жорсткий контроль наявну в країні зброю, організувавши обмежену у часі кампанію з її вилучення у населення, забезпечать цілодобове патрулювання населених пунктів та репресивні заходи у межах вимог закону про надзвичайний стан.
І насамкінець для тих, хто на догоду кацапським нацистам поширює апокальптичні сценарії майбутнього України, наполегливо рекомендується, поки не пізно, викинути з голови недолугі думки, морально підготуванися до здійснення по війні трудових подвигів та назавжди позбутися вологих кацапських мрій:"Мне бы водки речушку, да баб деревеньку, я бы пил не в натужку, да ипал помаленьку". Цього не буде, а буде дуже важко на трудовому фронті усім: і тим, хто нині воює, і тим, хто неминуче повернеться додому з-за кордону.
Оце так лендлорда ковбасить.
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BIGor
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 09:41
Феодал написав: beee написав:
Goibhniu написав:[quote=:beee"]
Прихожу к выводу, что себестоимость строительства выросла в раза 2
бугага, еще посчитайте сколько стоимость подольского моста или метро на трою выросла )))
в Турции, конгретно в провинции Mugla по 150-200 долларов за метр новострои сремонтом (дома не курятники)
причем так было всегда, и при курсе 3 и 8 и 26
интересно, какая у них себестоимость и на сколько она постоянно растет? )))
Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза.
Стоимость окон и разных импортных материалов ещё больше.
Нафига мне турция, где строительство - профанация? Да простит меня акурт)
И причем тут вообще гос.заказы типа мостов? Там вообще есть коммерческая составляющая? Какое отношение это всё имеет к себестоимости?
У моего товарища производство бетонных заборов (где-то под Киевом) месяц назад с ним общался, он с удивлением рассказывал что бетон с начала войны в цене НЕ вырос
"Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза" - спасибо, посмеялся[/quote]
Кінець 21-го -1700 за куб, тиждень тому 2682. Бетон бсг в20 р4 від Ковальської. Спеціально накладні підняв.
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gonchik74
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 09:45
beee написав:
Goibhniu написав:[quote=:beee"]
Прихожу к выводу, что себестоимость строительства выросла в раза 2
бугага, еще посчитайте сколько стоимость подольского моста или метро на трою выросла )))
в Турции, конгретно в провинции Mugla по 150-200 долларов за метр новострои сремонтом (дома не курятники)
причем так было всегда, и при курсе 3 и 8 и 26
интересно, какая у них себестоимость и на сколько она постоянно растет? )))
Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза.
Стоимость окон и разных импортных материалов ещё больше.
Нафига мне турция, где строительство - профанация? Да простит меня акурт)
И причем тут вообще гос.заказы типа мостов? Там вообще есть коммерческая составляющая? Какое отношение это всё имеет к себестоимости?
У моего товарища производство бетонных заборов (где-то под Киевом) месяц назад с ним общался, он с удивлением рассказывал что бетон с начала войны в цене НЕ вырос
"Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза" - спасибо, посмеялся[/quote]Ваш знакомый не добавляет в бетон цемент?
Заборы из кизяка наверное
Я уже молчу о стоимости бетона на заводах. Тоже мне, бином Ньютона
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beee
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 09:53
gonchik74 написав: Феодал написав: beee написав:
Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза.
Стоимость окон и разных импортных материалов ещё больше.
Нафига мне турция, где строительство - профанация? Да простит меня акурт)
И причем тут вообще гос.заказы типа мостов? Там вообще есть коммерческая составляющая? Какое отношение это всё имеет к себестоимости?
У моего товарища производство бетонных заборов (где-то под Киевом) месяц назад с ним общался, он с удивлением рассказывал что бетон с начала войны в цене НЕ вырос
"Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза" - спасибо, посмеялся
Кінець 21-го -1700 за куб, тиждень тому 2682. Бетон бсг в20 р4 від Ковальської. Спеціально накладні підняв.
обожаю темы с накладными
с накладными было еще прикольно у "мартынова", у него рабочие (водителя тяжелой техники) почему-то зп получали на руки, еще и в два раза меньше чем было по накладным
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Феодал
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 10:22
Тонна цемента с 2600 до 5200 совершила отрицательное падение? Или отрицательную стабильность.
Я уже молчу о рознице. Единственный нормальный цемент это Ивано-Франковск. Потом Турция м500. Всё. Остальное шлак в прямом смысле слова.
Из этого следует вывод, что шлака в цементе бодяжат больше.
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beee
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 10:26
beee написав:
Тонна цемента с 2600 до 5200 совершила отрицательное падение? Или отрицательную стабильность.
Я уже молчу о рознице. Единственный нормальный цемент это Ивано-Франковск. Потом Турция м500. Всё. Остальное шлак в прямом смысле слова.
Из этого следует вывод, что шлака в цементе бодяжат больше.
Якщо брати в доларі рік до року, то в поточному подорожчали і матеріали і роботи відсотків на 25. Якщо девалу не буде, то накрию будь-чим і хай стоїть до кращих часів.
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 11:14
ihorkyiv написав:
хто на догоду кацапським нацистам поширює апокальптичні сценарії майбутнього України
Шось-то, дядьку, сказились ви...)
Так ви ж і підпадаєте під цей критерій. Адже вищезазначений сценарій є неадекватним і апокаліптичним. Значить, вас і треба гнати такими-сякими тряпками)
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