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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11023110241102511026>
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 09:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:
Goibhniu написав:[quote=:beee"]
Прихожу к выводу, что себестоимость строительства выросла в раза 2

бугага, еще посчитайте сколько стоимость подольского моста или метро на трою выросла )))

в Турции, конгретно в провинции Mugla по 150-200 долларов за метр новострои сремонтом (дома не курятники)
причем так было всегда, и при курсе 3 и 8 и 26
интересно, какая у них себестоимость и на сколько она постоянно растет? )))
Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза.
Стоимость окон и разных импортных материалов ещё больше.
Нафига мне турция, где строительство - профанация? Да простит меня акурт)
И причем тут вообще гос.заказы типа мостов? Там вообще есть коммерческая составляющая? Какое отношение это всё имеет к себестоимости?

У моего товарища производство бетонных заборов (где-то под Киевом) месяц назад с ним общался, он с удивлением рассказывал что бетон с начала войны в цене НЕ вырос

"Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза" - спасибо, посмеялся[/quote]Ваш знакомый не добавляет в бетон цемент?
Заборы из кизяка наверное
Я уже молчу о стоимости бетона на заводах. Тоже мне, бином Ньютона
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 09:53

  gonchik74 написав:
  Феодал написав:
  beee написав:Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза.
Стоимость окон и разных импортных материалов ещё больше.
Нафига мне турция, где строительство - профанация? Да простит меня акурт)
И причем тут вообще гос.заказы типа мостов? Там вообще есть коммерческая составляющая? Какое отношение это всё имеет к себестоимости?

У моего товарища производство бетонных заборов (где-то под Киевом) месяц назад с ним общался, он с удивлением рассказывал что бетон с начала войны в цене НЕ вырос

"Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза" - спасибо, посмеялся

Кінець 21-го -1700 за куб, тиждень тому 2682. Бетон бсг в20 р4 від Ковальської. Спеціально накладні підняв.

обожаю темы с накладными
с накладными было еще прикольно у "мартынова", у него рабочие (водителя тяжелой техники) почему-то зп получали на руки, еще и в два раза меньше чем было по накладным
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 10:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тонна цемента с 2600 до 5200 совершила отрицательное падение? Или отрицательную стабильность.

Я уже молчу о рознице. Единственный нормальный цемент это Ивано-Франковск. Потом Турция м500. Всё. Остальное шлак в прямом смысле слова.

Из этого следует вывод, что шлака в цементе бодяжат больше.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 10:26

  beee написав:Тонна цемента с 2600 до 5200 совершила отрицательное падение? Или отрицательную стабильность.

Я уже молчу о рознице. Единственный нормальный цемент это Ивано-Франковск. Потом Турция м500. Всё. Остальное шлак в прямом смысле слова.

Из этого следует вывод, что шлака в цементе бодяжат больше.

Якщо брати в доларі рік до року, то в поточному подорожчали і матеріали і роботи відсотків на 25. Якщо девалу не буде, то накрию будь-чим і хай стоїть до кращих часів.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 11:14

  ihorkyiv написав:хто на догоду кацапським нацистам поширює апокальптичні сценарії майбутнього України

Шось-то, дядьку, сказились ви...)

Так ви ж і підпадаєте під цей критерій. Адже вищезазначений сценарій є неадекватним і апокаліптичним. Значить, вас і треба гнати такими-сякими тряпками)
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:10

gonchik74
Кінець 21-го -1700 за куб, тиждень тому 2682. Бетон бсг в20 р4 від Ковальської. Спеціально накладні підняв.

Дякую.Тобто в $ цiна така сама +-10%
Казки про удорожчення нехай далi разповiдають
Собiвартiсть хмарочосiв у нас як була десь 250 доларiв метр так i лишилась
(ну колись була i по 100 але це було в 2001)
Goibhniu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:15

  Феодал написав:[
У моего товарища производство бетонных заборов (где-то под Киевом) месяц назад с ним общался, он с удивлением рассказывал что бетон с начала войны в цене НЕ вырос

"Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза" - спасибо, посмеялся

С конца 2021 года бетон прибавил в среднем 50% + подорожала доставка. Какая цена сейчас не знаю но этой весной он был минимум на 50% дороже декабря 2021 года. Другие материалы прибавили не меньше, та же арматура. Есть экономия на зарплатах, их никто не поднимал.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:27

Оце так лендлорда ковбасить.
В усі історичні часи пророки піддавалися жорсткій критиці, несприйняттю та гонінням з боку плебсу. Але згодом з них писали ікони і молилися, обливаючись сльозами каяття. ) Закарбуйте у своїй пам"яті, усі заколисані солодкоголосими співами про закордонний рай та засліплені оманливими надіями ласувати його плодами у повоєнний час. Так, навіть Едемському саду потрібні чорноробочі-доглядальники, але у дуже обмеженій кількості. Для усього загалу українців актуальним залишається вислів: "Де народився, там і знадобився", а уряд для реалізації цього докладе усіх зусиль, не майте сумнівів.
Ну, і щоб не викривлювати тематичну гілку та двічі не підводитися: з поверненням в Україну наших біженців протягом декількох років попит на житло навіть економ класу - млявий, бо грошей катма, а оренда, особливо у Києві, - вгору, бо мало хто захоче, особлмво з дітьми, тривалий час мешкати у модульних містечках на околицях міст.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:37

  ihorkyiv написав:ля усього загалу українців актуальним залишається вислів: "Де народився, там і знадобився", а уряд для реалізації цього докладе усіх зусиль, не майте сумнівів.

Ви маєте відношення до уряду?
Ваше прізвище, не шмигаль, часом?

Взагалі, у вас є знайомі укро-чиновники?
Ви мали, коли небудь, справи взагалі з ними?
Вони обмежені інтелектуально, мають погану пам.ять і неповороткі, як динозаври.
Тому навіть не сподівайтеся, що вони примуть якісь своєчасні і правильні рішення.
  ihorkyiv написав:мало хто захоче, особлмво з дітьми, тривалий час мешкати у модульних містечках на околицях міст
Заради бога, аби ракети не падали на голову. Простий нарот не звик до роскошів. :wink:
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:43

  hume написав:
  Феодал написав:[
У моего товарища производство бетонных заборов (где-то под Киевом) месяц назад с ним общался, он с удивлением рассказывал что бетон с начала войны в цене НЕ вырос

"Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза" - спасибо, посмеялся

С конца 2021 года бетон прибавил в среднем 50% + подорожала доставка. Какая цена сейчас не знаю но этой весной он был минимум на 50% дороже декабря 2021 года. Другие материалы прибавили не меньше, та же арматура. Есть экономия на зарплатах, их никто не поднимал.

Я вказав реальну ціну бетону від Ковальської, який брав в 21-му і два тижні тому. Без доставки, як кінцевий, не оптовий споживач. Для чого мені маніпулювати?)
gonchik74
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