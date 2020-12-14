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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:52
gonchik74 написав:
Я вказав реальну ціну бетону від Ковальської, який брав в 21-му і два тижні тому. Без доставки, як кінцевий, не оптовий споживач. Для чого мені маніпулювати?)
Я сначала ответил на сообщение выше, а потом уже увидел ваше. В принципе так и предполагал что цена вращается уже возле 3 кгрн куб с зазором на марку
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 13:03
042013 написав: ihorkyiv написав:
хто на догоду кацапським нацистам поширює апокальптичні сценарії майбутнього України
Шось-то, дядьку, сказились ви...)
Так ви ж і підпадаєте під цей критерій. Адже вищезазначений сценарій є неадекватним і апокаліптичним. Значить, вас і треба гнати такими-сякими тряпками)
Цим дописом ви даремно згвалтували клаву свого компа, не розібравшись у суті мною написаного та не прочитавши текст, на який була спрямована моя реакція. Затямте: ті тези - це єлиний дієвий спосіб відносно швидкої стабілізації країни та створення умов для її відновлення і сталого розвитку. Порядок (суспільний спокій та дисципліна), робочі руки і товарно-грошові інвестиції - ось основа для успішного економічного поступу будь-якої країни. А ви сподівалися, що після війни наш уряд подарує усім по 10К євро на члена сім"ї та відпустить на чотири вітри з рекомендаційними листами до урядів європейських країн ?? Наївність - ознака незрілості. Даруйте.
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