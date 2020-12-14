RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11020110211102211023
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 09:53

  gonchik74 написав:
  Феодал написав:
  beee написав:Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза.
Стоимость окон и разных импортных материалов ещё больше.
Нафига мне турция, где строительство - профанация? Да простит меня акурт)
И причем тут вообще гос.заказы типа мостов? Там вообще есть коммерческая составляющая? Какое отношение это всё имеет к себестоимости?

У моего товарища производство бетонных заборов (где-то под Киевом) месяц назад с ним общался, он с удивлением рассказывал что бетон с начала войны в цене НЕ вырос

"Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза" - спасибо, посмеялся

Кінець 21-го -1700 за куб, тиждень тому 2682. Бетон бсг в20 р4 від Ковальської. Спеціально накладні підняв.

обожаю темы с накладными
с накладными было еще прикольно у "мартынова", у него рабочие (водителя тяжелой техники) почему-то зп получали на руки, еще и в два раза меньше чем было по накладным
Феодал
 
Повідомлень: 380
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 10:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тонна цемента с 2600 до 5200 совершила отрицательное падение? Или отрицательную стабильность.

Я уже молчу о рознице. Единственный нормальный цемент это Ивано-Франковск. Потом Турция м500. Всё. Остальное шлак в прямом смысле слова.

Из этого следует вывод, что шлака в цементе бодяжат больше.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 651
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 10:26

  beee написав:Тонна цемента с 2600 до 5200 совершила отрицательное падение? Или отрицательную стабильность.

Я уже молчу о рознице. Единственный нормальный цемент это Ивано-Франковск. Потом Турция м500. Всё. Остальное шлак в прямом смысле слова.

Из этого следует вывод, что шлака в цементе бодяжат больше.

Якщо брати в доларі рік до року, то в поточному подорожчали і матеріали і роботи відсотків на 25. Якщо девалу не буде, то накрию будь-чим і хай стоїть до кращих часів.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 314
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:10

gonchik74
Кінець 21-го -1700 за куб, тиждень тому 2682. Бетон бсг в20 р4 від Ковальської. Спеціально накладні підняв.

Дякую.Тобто в $ цiна така сама +-10%
Казки про удорожчення нехай далi разповiдають
Собiвартiсть хмарочосiв у нас як була десь 250 доларiв метр так i лишилась
(ну колись була i по 100 але це було в 2001)
Goibhniu
 
Повідомлень: 10
З нами з: 10.03.23
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:15

  Феодал написав:[
У моего товарища производство бетонных заборов (где-то под Киевом) месяц назад с ним общался, он с удивлением рассказывал что бетон с начала войны в цене НЕ вырос

"Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза" - спасибо, посмеялся

С конца 2021 года бетон прибавил в среднем 50% + подорожала доставка. Какая цена сейчас не знаю но этой весной он был минимум на 50% дороже декабря 2021 года. Другие материалы прибавили не меньше, та же арматура. Есть экономия на зарплатах, их никто не поднимал.
hume
 
Повідомлень: 8998
З нами з: 27.12.12
Подякував: 930 раз.
Подякували: 1828 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:43

  hume написав:
  Феодал написав:[
У моего товарища производство бетонных заборов (где-то под Киевом) месяц назад с ним общался, он с удивлением рассказывал что бетон с начала войны в цене НЕ вырос

"Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза" - спасибо, посмеялся

С конца 2021 года бетон прибавил в среднем 50% + подорожала доставка. Какая цена сейчас не знаю но этой весной он был минимум на 50% дороже декабря 2021 года. Другие материалы прибавили не меньше, та же арматура. Есть экономия на зарплатах, их никто не поднимал.

Я вказав реальну ціну бетону від Ковальської, який брав в 21-му і два тижні тому. Без доставки, як кінцевий, не оптовий споживач. Для чого мені маніпулювати?)
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 314
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:52

  gonchik74 написав:Я вказав реальну ціну бетону від Ковальської, який брав в 21-му і два тижні тому. Без доставки, як кінцевий, не оптовий споживач. Для чого мені маніпулювати?)

Я сначала ответил на сообщение выше, а потом уже увидел ваше. В принципе так и предполагал что цена вращается уже возле 3 кгрн куб с зазором на марку
hume
 
Повідомлень: 8998
З нами з: 27.12.12
Подякував: 930 раз.
Подякували: 1828 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 13:36

Гілка про нерухомість - чомусь стала гілкою про цемент)))) :mrgreen: :|
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23256
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1551 раз.
Подякували: 2469 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:12

  hume написав:
  gonchik74 написав:Я вказав реальну ціну бетону від Ковальської, який брав в 21-му і два тижні тому. Без доставки, як кінцевий, не оптовий споживач. Для чого мені маніпулювати?)

Я сначала ответил на сообщение выше, а потом уже увидел ваше. В принципе так и предполагал что цена вращается уже возле 3 кгрн куб с зазором на марку

20 лет назад мой кум как технадзор строил ТРЦ у нас и одну из башен на Дзержинского(символ сейчас Днепра). Куб стоил около 50уе тогда. Подешевел отрицательно. Наверно нет вообще долларовой инфляции в цене энергоносителей и их производной - цемента.
барабашов
 
Повідомлень: 3278
З нами з: 16.06.15
Подякував: 252 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:Гілка про нерухомість - чомусь стала гілкою про цемент)))) :mrgreen: :|
Ну хорошо, что не про чугун с пшеницей
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 651
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11020110211102211023
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23875 16173495
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лип, 2023 16:50
cherchiltank
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5308466
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5752
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8648)
07.07.2023 14:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron