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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 лип, 2023 09:53
gonchik74 написав: Феодал написав: beee написав:
Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза.
Стоимость окон и разных импортных материалов ещё больше.
Нафига мне турция, где строительство - профанация? Да простит меня акурт)
И причем тут вообще гос.заказы типа мостов? Там вообще есть коммерческая составляющая? Какое отношение это всё имеет к себестоимости?
У моего товарища производство бетонных заборов (где-то под Киевом) месяц назад с ним общался, он с удивлением рассказывал что бетон с начала войны в цене НЕ вырос
"Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза" - спасибо, посмеялся
Кінець 21-го -1700 за куб, тиждень тому 2682. Бетон бсг в20 р4 від Ковальської. Спеціально накладні підняв.
обожаю темы с накладными
с накладными было еще прикольно у "мартынова", у него рабочие (водителя тяжелой техники) почему-то зп получали на руки, еще и в два раза меньше чем было по накладным
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Феодал
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 10:22
Тонна цемента с 2600 до 5200 совершила отрицательное падение? Или отрицательную стабильность.
Я уже молчу о рознице. Единственный нормальный цемент это Ивано-Франковск. Потом Турция м500. Всё. Остальное шлак в прямом смысле слова.
Из этого следует вывод, что шлака в цементе бодяжат больше.
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beee
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 10:26
beee написав:
Тонна цемента с 2600 до 5200 совершила отрицательное падение? Или отрицательную стабильность.
Я уже молчу о рознице. Единственный нормальный цемент это Ивано-Франковск. Потом Турция м500. Всё. Остальное шлак в прямом смысле слова.
Из этого следует вывод, что шлака в цементе бодяжат больше.
Якщо брати в доларі рік до року, то в поточному подорожчали і матеріали і роботи відсотків на 25. Якщо девалу не буде, то накрию будь-чим і хай стоїть до кращих часів.
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gonchik74
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:10
gonchik74
Кінець 21-го -1700 за куб, тиждень тому 2682. Бетон бсг в20 р4 від Ковальської. Спеціально накладні підняв.
Дякую.Тобто в $ цiна така сама +-10%
Казки про удорожчення нехай далi разповiдають
Собiвартiсть хмарочосiв у нас як була десь 250 доларiв метр так i лишилась
(ну колись була i по 100 але це було в 2001)
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Goibhniu
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:15
Феодал написав:
[
У моего товарища производство бетонных заборов (где-то под Киевом) месяц назад с ним общался, он с удивлением рассказывал что бетон с начала войны в цене НЕ вырос
"Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза" - спасибо, посмеялся
С конца 2021 года бетон прибавил в среднем 50% + подорожала доставка. Какая цена сейчас не знаю но этой весной он был минимум на 50% дороже декабря 2021 года. Другие материалы прибавили не меньше, та же арматура. Есть экономия на зарплатах, их никто не поднимал.
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hume
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:43
hume написав: Феодал написав:
[
У моего товарища производство бетонных заборов (где-то под Киевом) месяц назад с ним общался, он с удивлением рассказывал что бетон с начала войны в цене НЕ вырос
"Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза" - спасибо, посмеялся
С конца 2021 года бетон прибавил в среднем 50% + подорожала доставка. Какая цена сейчас не знаю но этой весной он был минимум на 50% дороже декабря 2021 года. Другие материалы прибавили не меньше, та же арматура. Есть экономия на зарплатах, их никто не поднимал.
Я вказав реальну ціну бетону від Ковальської, який брав в 21-му і два тижні тому. Без доставки, як кінцевий, не оптовий споживач. Для чого мені маніпулювати?)
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gonchik74
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:52
gonchik74 написав:
Я вказав реальну ціну бетону від Ковальської, який брав в 21-му і два тижні тому. Без доставки, як кінцевий, не оптовий споживач. Для чого мені маніпулювати?)
Я сначала ответил на сообщение выше, а потом уже увидел ваше. В принципе так и предполагал что цена вращается уже возле 3 кгрн куб с зазором на марку
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:12
hume написав: gonchik74 написав:
Я вказав реальну ціну бетону від Ковальської, який брав в 21-му і два тижні тому. Без доставки, як кінцевий, не оптовий споживач. Для чого мені маніпулювати?)
Я сначала ответил на сообщение выше, а потом уже увидел ваше. В принципе так и предполагал что цена вращается уже возле 3 кгрн куб с зазором на марку
20 лет назад мой кум как технадзор строил ТРЦ у нас и одну из башен на Дзержинского(символ сейчас Днепра). Куб стоил около 50уе тогда. Подешевел отрицательно. Наверно нет вообще долларовой инфляции в цене энергоносителей и их производной - цемента.
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