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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11021110221102311024>
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 09:53

  gonchik74 написав:
  Феодал написав:
  beee написав:Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза.
Стоимость окон и разных импортных материалов ещё больше.
Нафига мне турция, где строительство - профанация? Да простит меня акурт)
И причем тут вообще гос.заказы типа мостов? Там вообще есть коммерческая составляющая? Какое отношение это всё имеет к себестоимости?

У моего товарища производство бетонных заборов (где-то под Киевом) месяц назад с ним общался, он с удивлением рассказывал что бетон с начала войны в цене НЕ вырос

"Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза" - спасибо, посмеялся

Кінець 21-го -1700 за куб, тиждень тому 2682. Бетон бсг в20 р4 від Ковальської. Спеціально накладні підняв.

обожаю темы с накладными
с накладными было еще прикольно у "мартынова", у него рабочие (водителя тяжелой техники) почему-то зп получали на руки, еще и в два раза меньше чем было по накладным
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 10:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тонна цемента с 2600 до 5200 совершила отрицательное падение? Или отрицательную стабильность.

Я уже молчу о рознице. Единственный нормальный цемент это Ивано-Франковск. Потом Турция м500. Всё. Остальное шлак в прямом смысле слова.

Из этого следует вывод, что шлака в цементе бодяжат больше.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 10:26

  beee написав:Тонна цемента с 2600 до 5200 совершила отрицательное падение? Или отрицательную стабильность.

Я уже молчу о рознице. Единственный нормальный цемент это Ивано-Франковск. Потом Турция м500. Всё. Остальное шлак в прямом смысле слова.

Из этого следует вывод, что шлака в цементе бодяжат больше.

Якщо брати в доларі рік до року, то в поточному подорожчали і матеріали і роботи відсотків на 25. Якщо девалу не буде, то накрию будь-чим і хай стоїть до кращих часів.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:10

gonchik74
Кінець 21-го -1700 за куб, тиждень тому 2682. Бетон бсг в20 р4 від Ковальської. Спеціально накладні підняв.

Дякую.Тобто в $ цiна така сама +-10%
Казки про удорожчення нехай далi разповiдають
Собiвартiсть хмарочосiв у нас як була десь 250 доларiв метр так i лишилась
(ну колись була i по 100 але це було в 2001)
Goibhniu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:15

  Феодал написав:[
У моего товарища производство бетонных заборов (где-то под Киевом) месяц назад с ним общался, он с удивлением рассказывал что бетон с начала войны в цене НЕ вырос

"Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза" - спасибо, посмеялся

С конца 2021 года бетон прибавил в среднем 50% + подорожала доставка. Какая цена сейчас не знаю но этой весной он был минимум на 50% дороже декабря 2021 года. Другие материалы прибавили не меньше, та же арматура. Есть экономия на зарплатах, их никто не поднимал.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:43

  hume написав:
  Феодал написав:[
У моего товарища производство бетонных заборов (где-то под Киевом) месяц назад с ним общался, он с удивлением рассказывал что бетон с начала войны в цене НЕ вырос

"Стоимость куба бетона выросла более, чем в 2 раза" - спасибо, посмеялся

С конца 2021 года бетон прибавил в среднем 50% + подорожала доставка. Какая цена сейчас не знаю но этой весной он был минимум на 50% дороже декабря 2021 года. Другие материалы прибавили не меньше, та же арматура. Есть экономия на зарплатах, их никто не поднимал.

Я вказав реальну ціну бетону від Ковальської, який брав в 21-му і два тижні тому. Без доставки, як кінцевий, не оптовий споживач. Для чого мені маніпулювати?)
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:52

  gonchik74 написав:Я вказав реальну ціну бетону від Ковальської, який брав в 21-му і два тижні тому. Без доставки, як кінцевий, не оптовий споживач. Для чого мені маніпулювати?)

Я сначала ответил на сообщение выше, а потом уже увидел ваше. В принципе так и предполагал что цена вращается уже возле 3 кгрн куб с зазором на марку
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:12

  hume написав:
  gonchik74 написав:Я вказав реальну ціну бетону від Ковальської, який брав в 21-му і два тижні тому. Без доставки, як кінцевий, не оптовий споживач. Для чого мені маніпулювати?)

Я сначала ответил на сообщение выше, а потом уже увидел ваше. В принципе так и предполагал что цена вращается уже возле 3 кгрн куб с зазором на марку

20 лет назад мой кум как технадзор строил ТРЦ у нас и одну из башен на Дзержинского(символ сейчас Днепра). Куб стоил около 50уе тогда. Подешевел отрицательно. Наверно нет вообще долларовой инфляции в цене энергоносителей и их производной - цемента.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

RIA выкинули крайнюю аналитику по первичке/вторичке/аренде

Налетай, торопись...дорожай разгоняется

https://news.finance.ua/ru/pervichnyy-i ... nfografika
Corpocrator
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:19

  Corpocrator написав:RIA выкинули крайнюю аналитику по первичке/вторичке/аренде

Налетай, торопись...дорожай разгоняется

https://news.finance.ua/ru/pervichnyy-i ... nfografika


Сравнивая июнь этого и прошлого года, увеличение цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке почти по всей Украине. В Киеве — на 17%

самое интересное, что это правда (если не вдаваться в детали).

просто курс НБУ на июнь 2022 был 29.5, а сейчас 36,9
итого, в номинальных единицах измерения (в гривне) - подорожало потому, что гривна прыгнула, а в реальных (в баксах) - увы, упало примерно на 10%. И это ж токо сравнение хотелок.
baraka
 
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