https://news.finance.ua/ua/pervynnyy-ta-vtorynnyy-rynok-neruhomosti-u-chervni-infohrafika
Первинний ринок
Якщо порівнювати вартість за м² у новобудові у червні цього і минулого року, зростання ціни майже по всій Україна. У Києві - на 34%, у Київській області - на 23%, а на Львівщині - 36%.
Вторинне житло
Порівнюючи червень цього і минулого року, збільшення ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку майже усією Україною. В Києві - на 17%, на Київщині - на 2%, а на Львівщині та Закарпатті - на 28%.