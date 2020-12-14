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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11021110221102311024
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 16:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://news.finance.ua/ua/pervynnyy-ta-vtorynnyy-rynok-neruhomosti-u-chervni-infohrafika
Первинний ринок
Якщо порівнювати вартість за м² у новобудові у червні цього і минулого року, зростання ціни майже по всій Україна. У Києві - на 34%, у Київській області - на 23%, а на Львівщині - 36%.

Вторинне житло
Порівнюючи червень цього і минулого року, збільшення ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку майже усією Україною. В Києві - на 17%, на Київщині - на 2%, а на Львівщині та Закарпатті - на 28%.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 05:42

Кажуть,вночі дорожай ще більший, ніж вдень)))
Frant
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