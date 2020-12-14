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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 лип, 2023 16:01
https://news.finance.ua/ua/pervynnyy-ta-vtorynnyy-rynok-neruhomosti-u-chervni-infohrafika
Первинний ринок
Якщо порівнювати вартість за м² у новобудові у червні цього і минулого року, зростання ціни майже по всій Україна. У Києві - на 34%, у Київській області - на 23%, а на Львівщині - 36%.
Вторинне житло
Порівнюючи червень цього і минулого року, збільшення ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку майже усією Україною. В Києві - на 17%, на Київщині - на 2%, а на Львівщині та Закарпатті - на 28%.
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flyman
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Додано: Суб 08 лип, 2023 05:42
Кажуть,вночі дорожай ще більший, ніж вдень)))
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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