Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вторинне житло Порівнюючи червень цього і минулого року, збільшення ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку майже усією Україною. В Києві - на 17%, на Київщині - на 2%, а на Львівщині та Закарпатті - на 28%.