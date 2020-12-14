Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вторинне житло Порівнюючи червень цього і минулого року, збільшення ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку майже усією Україною. В Києві - на 17%, на Київщині - на 2%, а на Львівщині та Закарпатті - на 28%.
Съехал арендатор со Славутич. Последние 3 месяца он платил 1100$. Переехать ему пришлось в заречный 106м2 убитую квартиру с разодранной мебелью. За эти же деньги (сказал, что уступили). У меня они готовы были 1200$. Но нужно продавать. Перед выселением они прислали факапы на мессенджер. Прихожу на прием квартиры, они клининг заказали, химчистку мебели. Но реально очень аккуратно жили. На вопрос, почему не отклыдываете на квартиру, грят мы донатим всё, что остаётся от 2 до 5 куе в месяц. Пожелал им оставаться светлым и чистыми.
beee написав:Съехал арендатор со Славутич. Последние 3 месяца он платил 1100$. Переехать ему пришлось в заречный 106м2 убитую квартиру с разодранной мебелью. За эти же деньги (сказал, что уступили). У меня они готовы были 1200$. Но нужно продавать. Перед выселением они прислали факапы на мессенджер. Прихожу на прием квартиры, они клининг заказали, химчистку мебели. Но реально очень аккуратно жили. На вопрос, почему не отклыдываете на квартиру, грят мы донатим всё, что остаётся от 2 до 5 куе в месяц. Пожелал им оставаться светлым и чистыми.
Вы пишете арендатор (единственное число), а донатят "мы", пожелал "им" (множественное число). Как понять ?
beee написав:Съехал арендатор со Славутич. Последние 3 месяца он платил 1100$. Переехать ему пришлось в заречный 106м2 убитую квартиру с разодранной мебелью. За эти же деньги (сказал, что уступили). У меня они готовы были 1200$. Но нужно продавать. Перед выселением они прислали факапы на мессенджер. Прихожу на прием квартиры, они клининг заказали, химчистку мебели. Но реально очень аккуратно жили. На вопрос, почему не отклыдываете на квартиру, грят мы донатим всё, что остаётся от 2 до 5 куе в месяц. Пожелал им оставаться светлым и чистыми.
Вы пишете арендатор (единственное число), а донатят "мы", пожелал "им" (множественное число). Как понять ?