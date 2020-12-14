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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11021110221102311024
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 16:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://news.finance.ua/ua/pervynnyy-ta-vtorynnyy-rynok-neruhomosti-u-chervni-infohrafika
Первинний ринок
Якщо порівнювати вартість за м² у новобудові у червні цього і минулого року, зростання ціни майже по всій Україна. У Києві - на 34%, у Київській області - на 23%, а на Львівщині - 36%.

Вторинне житло
Порівнюючи червень цього і минулого року, збільшення ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку майже усією Україною. В Києві - на 17%, на Київщині - на 2%, а на Львівщині та Закарпатті - на 28%.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 00:15

Для тих, кого цікавить комерційна і офісна нерухомість https://focus.ua/uk/economics/577081-ne ... ogo-dohodu
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 10:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Съехал арендатор со Славутич.
Последние 3 месяца он платил 1100$. Переехать ему пришлось в заречный 106м2 убитую квартиру с разодранной мебелью. За эти же деньги (сказал, что уступили). У меня они готовы были 1200$. Но нужно продавать.
Перед выселением они прислали факапы на мессенджер. Прихожу на прием квартиры, они клининг заказали, химчистку мебели. Но реально очень аккуратно жили.
На вопрос, почему не отклыдываете на квартиру, грят мы донатим всё, что остаётся от 2 до 5 куе в месяц.
Пожелал им оставаться светлым и чистыми.
beee
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 10:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Часто донатять великі суми для того щоб затесатися у ряди волонтерів та виїхати за кордон
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 10:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:Часто донатять великі суми для того щоб затесатися у ряди волонтерів та виїхати за кордон
У него родственники в зсу. таких патриотов немного видел. Який там закордон. У человека алчность отсутствует генетически. Я с ними год общаюсь, знаю
beee
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 10:49

  beee написав:Съехал арендатор со Славутич.
Последние 3 месяца он платил 1100$. Переехать ему пришлось в заречный 106м2 убитую квартиру с разодранной мебелью. За эти же деньги (сказал, что уступили). У меня они готовы были 1200$. Но нужно продавать.
Перед выселением они прислали факапы на мессенджер. Прихожу на прием квартиры, они клининг заказали, химчистку мебели. Но реально очень аккуратно жили.
На вопрос, почему не отклыдываете на квартиру, грят мы донатим всё, что остаётся от 2 до 5 куе в месяц.
Пожелал им оставаться светлым и чистыми.


Вы пишете арендатор (единственное число), а донатят "мы", пожелал "им" (множественное число).
Как понять ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 10:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vladimir07 написав:
  beee написав:Съехал арендатор со Славутич.
Последние 3 месяца он платил 1100$. Переехать ему пришлось в заречный 106м2 убитую квартиру с разодранной мебелью. За эти же деньги (сказал, что уступили). У меня они готовы были 1200$. Но нужно продавать.
Перед выселением они прислали факапы на мессенджер. Прихожу на прием квартиры, они клининг заказали, химчистку мебели. Но реально очень аккуратно жили.
На вопрос, почему не отклыдываете на квартиру, грят мы донатим всё, что остаётся от 2 до 5 куе в месяц.
Пожелал им оставаться светлым и чистыми.


Вы пишете арендатор (единственное число), а донатят "мы", пожелал "им" (множественное число).
Как понять ?
Муж и жена. Их двое. Общаюсь с мужем, в основном
beee
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