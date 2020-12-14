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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лип, 2023 14:50
cherchiltank написав: барабашов написав: beee написав:
Съехал арендатор со Славутич.
Последние 3 месяца он платил 1100$. Переехать ему пришлось в заречный 106м2 убитую квартиру с разодранной мебелью. За эти же деньги (сказал, что уступили). У меня они готовы были 1200$. Но нужно продавать.
Перед выселением они прислали факапы на мессенджер. Прихожу на прием квартиры, они клининг заказали, химчистку мебели. Но реально очень аккуратно жили.
На вопрос, почему не отклыдываете на квартиру, грят мы донатим всё, что остаётся от 2 до 5 куе в месяц.
Пожелал им оставаться светлым и чистыми.
Как это "квартира за 40кгрн/мес" и "убитая с разодранной мебелью"? Заречный давно заселён вообще?
Люди готові платити штуку баксів за квартиру на сквозняках - цирк та й годі)
Решил пожить в Славутиче, пока продаю. Если сравнивать с севен, то контингент сильно разный. фотосессии, силиконовые соски с собачками. Не знаю в чём секрет. Кафе Na bAli просто так не называют
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beee
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Додано: Нед 09 лип, 2023 15:41
beee написав: cherchiltank написав: барабашов написав:
[quote="5595770:beee"]Съехал арендатор со Славутич.
Последние 3 месяца он платил 1100$. Переехать ему пришлось в заречный 106м2 убитую квартиру с разодранной мебелью. За эти же деньги (сказал, что уступили). У меня они готовы были 1200$. Но нужно продавать.
Перед выселением они прислали факапы на мессенджер. Прихожу на прием квартиры, они клининг заказали, химчистку мебели. Но реально очень аккуратно жили.
На вопрос, почему не отклыдываете на квартиру, грят мы донатим всё, что остаётся от 2 до 5 куе в месяц.
Пожелал им оставаться светлым и чистыми.
Как это "квартира за 40кгрн/мес" и "убитая с разодранной мебелью"? Заречный давно заселён вообще?
Люди готові платити штуку баксів за квартиру на сквозняках - цирк та й годі)
Решил пожить в Славутиче, пока продаю. Если сравнивать с севен, то контингент сильно разный. фотосессии, силиконовые соски с собачками. Не знаю в чём секрет. Кафе Na bAli просто так не называют
[/quote]Буква "е" відпала
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