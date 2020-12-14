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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лип, 2023 14:50
cherchiltank написав: барабашов написав: beee написав:
Съехал арендатор со Славутич.
Последние 3 месяца он платил 1100$. Переехать ему пришлось в заречный 106м2 убитую квартиру с разодранной мебелью. За эти же деньги (сказал, что уступили). У меня они готовы были 1200$. Но нужно продавать.
Перед выселением они прислали факапы на мессенджер. Прихожу на прием квартиры, они клининг заказали, химчистку мебели. Но реально очень аккуратно жили.
На вопрос, почему не отклыдываете на квартиру, грят мы донатим всё, что остаётся от 2 до 5 куе в месяц.
Пожелал им оставаться светлым и чистыми.
Как это "квартира за 40кгрн/мес" и "убитая с разодранной мебелью"? Заречный давно заселён вообще?
Люди готові платити штуку баксів за квартиру на сквозняках - цирк та й годі)
Решил пожить в Славутиче, пока продаю. Если сравнивать с севен, то контингент сильно разный. фотосессии, силиконовые соски с собачками. Не знаю в чём секрет. Кафе Na bAli просто так не называют
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beee
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Додано: Нед 09 лип, 2023 15:41
beee написав: cherchiltank написав: барабашов написав:
[quote="5595770:beee"]Съехал арендатор со Славутич.
Последние 3 месяца он платил 1100$. Переехать ему пришлось в заречный 106м2 убитую квартиру с разодранной мебелью. За эти же деньги (сказал, что уступили). У меня они готовы были 1200$. Но нужно продавать.
Перед выселением они прислали факапы на мессенджер. Прихожу на прием квартиры, они клининг заказали, химчистку мебели. Но реально очень аккуратно жили.
На вопрос, почему не отклыдываете на квартиру, грят мы донатим всё, что остаётся от 2 до 5 куе в месяц.
Пожелал им оставаться светлым и чистыми.
Как это "квартира за 40кгрн/мес" и "убитая с разодранной мебелью"? Заречный давно заселён вообще?
Люди готові платити штуку баксів за квартиру на сквозняках - цирк та й годі)
Решил пожить в Славутиче, пока продаю. Если сравнивать с севен, то контингент сильно разный. фотосессии, силиконовые соски с собачками. Не знаю в чём секрет. Кафе Na bAli просто так не называют
[/quote]Буква "е" відпала
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Faceless
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Додано: Нед 09 лип, 2023 21:03
beee написав: cherchiltank написав: барабашов написав:
[quote="5595770:beee"]Съехал арендатор со Славутич.
Последние 3 месяца он платил 1100$. Переехать ему пришлось в заречный 106м2 убитую квартиру с разодранной мебелью. За эти же деньги (сказал, что уступили). У меня они готовы были 1200$. Но нужно продавать.
Перед выселением они прислали факапы на мессенджер. Прихожу на прием квартиры, они клининг заказали, химчистку мебели. Но реально очень аккуратно жили.
На вопрос, почему не отклыдываете на квартиру, грят мы донатим всё, что остаётся от 2 до 5 куе в месяц.
Пожелал им оставаться светлым и чистыми.
Как это "квартира за 40кгрн/мес" и "убитая с разодранной мебелью"? Заречный давно заселён вообще?
Люди готові платити штуку баксів за квартиру на сквозняках - цирк та й годі)
Решил пожить в Славутиче, пока продаю. Если сравнивать с севен, то контингент сильно разный. фотосессии, силиконовые соски с собачками. Не знаю в чём секрет. Кафе Na bAli просто так не называют
[/quote]Я сейчас там ремонт делаю себе в 100м2
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Додано: Пон 10 лип, 2023 00:18
В Киеве ежемесячно продается более 2000 новых легковых автомобилей. Это не менее 50 млн долларов в месяц, гребут кроссоверы. 24-25 тысячи человек пересаживаются на новый машин за год.
Показатели уже фактически довоенные с поправкой на ситуацию. Причин обнуления КРЖН нет от слова совсем. Бабло есть.
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Zebra
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Додано: Пон 10 лип, 2023 00:34
Zebra написав:
В Киеве ежемесячно продается более 2000 новых легковых автомобилей. Это не менее 50 млн долларов в месяц, гребут кроссоверы. 24-25 тысячи человек пересаживаются на новый машин за год.
Показатели уже фактически довоенные с поправкой на ситуацию. Причин обнуления КРЖН нет от слова совсем. Бабло есть.
Ну медіанна ціна нових авто близько 30 тисяч - за ці гроші дійсно краще взяти авто ніж якийсь неліквід на дврз)
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Додано: Пон 10 лип, 2023 00:36
Zebra написав:
В Киеве ежемесячно продается более 2000 новых легковых автомобилей. Это не менее 50 млн долларов в месяц, гребут кроссоверы. 24-25 тысячи человек пересаживаются на новый машин за год.
Показатели уже фактически довоенные с поправкой на ситуацию. Причин обнуления КРЖН нет от слова совсем. Бабло есть.
І ще одне - ті у кого бабло єсть, зазвичай і нерухомість є і не одна - навіщо їм ще її купляти по нинішній ціні?)
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Додано: Пон 10 лип, 2023 00:41
cherchiltank написав: Zebra написав:
В Киеве ежемесячно продается более 2000 новых легковых автомобилей. Это не менее 50 млн долларов в месяц, гребут кроссоверы. 24-25 тысячи человек пересаживаются на новый машин за год.
Показатели уже фактически довоенные с поправкой на ситуацию. Причин обнуления КРЖН нет от слова совсем. Бабло есть.
І ще одне - ті у кого бабло єсть, зазвичай і нерухомість є і не одна - навіщо їм ще її купляти по нинішній ціні?)
Щоб здавати тим у кого його нема.
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Zebra
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Додано: Пон 10 лип, 2023 00:46
Zebra написав: cherchiltank написав: Zebra написав:
В Киеве ежемесячно продается более 2000 новых легковых автомобилей. Это не менее 50 млн долларов в месяц, гребут кроссоверы. 24-25 тысячи человек пересаживаются на новый машин за год.
Показатели уже фактически довоенные с поправкой на ситуацию. Причин обнуления КРЖН нет от слова совсем. Бабло есть.
І ще одне - ті у кого бабло єсть, зазвичай і нерухомість є і не одна - навіщо їм ще її купляти по нинішній ціні?)
Щоб здавати тим у кого його нема.
ага, и окупаемость всего-то 20-30 лет, без учета девальвации и прочих рисков
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