RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11022110231102411025
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  барабашов написав:
  beee написав:Съехал арендатор со Славутич.
Последние 3 месяца он платил 1100$. Переехать ему пришлось в заречный 106м2 убитую квартиру с разодранной мебелью. За эти же деньги (сказал, что уступили). У меня они готовы были 1200$. Но нужно продавать.
Перед выселением они прислали факапы на мессенджер. Прихожу на прием квартиры, они клининг заказали, химчистку мебели. Но реально очень аккуратно жили.
На вопрос, почему не отклыдываете на квартиру, грят мы донатим всё, что остаётся от 2 до 5 куе в месяц.
Пожелал им оставаться светлым и чистыми.

Как это "квартира за 40кгрн/мес" и "убитая с разодранной мебелью"? Заречный давно заселён вообще?

Люди готові платити штуку баксів за квартиру на сквозняках - цирк та й годі)
Решил пожить в Славутиче, пока продаю. Если сравнивать с севен, то контингент сильно разный. фотосессии, силиконовые соски с собачками. Не знаю в чём секрет. Кафе Na bAli просто так не называют
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 677
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 15:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:
cherchiltank написав:
  барабашов написав:[quote="5595770:beee"]Съехал арендатор со Славутич.
Последние 3 месяца он платил 1100$. Переехать ему пришлось в заречный 106м2 убитую квартиру с разодранной мебелью. За эти же деньги (сказал, что уступили). У меня они готовы были 1200$. Но нужно продавать.
Перед выселением они прислали факапы на мессенджер. Прихожу на прием квартиры, они клининг заказали, химчистку мебели. Но реально очень аккуратно жили.
На вопрос, почему не отклыдываете на квартиру, грят мы донатим всё, что остаётся от 2 до 5 куе в месяц.
Пожелал им оставаться светлым и чистыми.

Как это "квартира за 40кгрн/мес" и "убитая с разодранной мебелью"? Заречный давно заселён вообще?

Люди готові платити штуку баксів за квартиру на сквозняках - цирк та й годі)
Решил пожить в Славутиче, пока продаю. Если сравнивать с севен, то контингент сильно разный. фотосессии, силиконовые соски с собачками. Не знаю в чём секрет. Кафе Na bAli просто так не называют [/quote]Буква "е" відпала
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33348
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7776 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 21:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:
cherchiltank написав:
  барабашов написав:[quote="5595770:beee"]Съехал арендатор со Славутич.
Последние 3 месяца он платил 1100$. Переехать ему пришлось в заречный 106м2 убитую квартиру с разодранной мебелью. За эти же деньги (сказал, что уступили). У меня они готовы были 1200$. Но нужно продавать.
Перед выселением они прислали факапы на мессенджер. Прихожу на прием квартиры, они клининг заказали, химчистку мебели. Но реально очень аккуратно жили.
На вопрос, почему не отклыдываете на квартиру, грят мы донатим всё, что остаётся от 2 до 5 куе в месяц.
Пожелал им оставаться светлым и чистыми.

Как это "квартира за 40кгрн/мес" и "убитая с разодранной мебелью"? Заречный давно заселён вообще?

Люди готові платити штуку баксів за квартиру на сквозняках - цирк та й годі)
Решил пожить в Славутиче, пока продаю. Если сравнивать с севен, то контингент сильно разный. фотосессии, силиконовые соски с собачками. Не знаю в чём секрет. Кафе Na bAli просто так не называют [/quote]Я сейчас там ремонт делаю себе в 100м2


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 359
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 00:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В Киеве ежемесячно продается более 2000 новых легковых автомобилей. Это не менее 50 млн долларов в месяц, гребут кроссоверы. 24-25 тысячи человек пересаживаются на новый машин за год.
Показатели уже фактически довоенные с поправкой на ситуацию. Причин обнуления КРЖН нет от слова совсем. Бабло есть.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12102
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1811 раз.
Подякували: 2635 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 00:34

  Zebra написав:В Киеве ежемесячно продается более 2000 новых легковых автомобилей. Это не менее 50 млн долларов в месяц, гребут кроссоверы. 24-25 тысячи человек пересаживаются на новый машин за год.
Показатели уже фактически довоенные с поправкой на ситуацию. Причин обнуления КРЖН нет от слова совсем. Бабло есть.

Ну медіанна ціна нових авто близько 30 тисяч - за ці гроші дійсно краще взяти авто ніж якийсь неліквід на дврз)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 321
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 00:36

  Zebra написав:В Киеве ежемесячно продается более 2000 новых легковых автомобилей. Это не менее 50 млн долларов в месяц, гребут кроссоверы. 24-25 тысячи человек пересаживаются на новый машин за год.
Показатели уже фактически довоенные с поправкой на ситуацию. Причин обнуления КРЖН нет от слова совсем. Бабло есть.

І ще одне - ті у кого бабло єсть, зазвичай і нерухомість є і не одна - навіщо їм ще її купляти по нинішній ціні?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 321
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 00:41

  cherchiltank написав:
  Zebra написав:В Киеве ежемесячно продается более 2000 новых легковых автомобилей. Это не менее 50 млн долларов в месяц, гребут кроссоверы. 24-25 тысячи человек пересаживаются на новый машин за год.
Показатели уже фактически довоенные с поправкой на ситуацию. Причин обнуления КРЖН нет от слова совсем. Бабло есть.

І ще одне - ті у кого бабло єсть, зазвичай і нерухомість є і не одна - навіщо їм ще її купляти по нинішній ціні?)

Щоб здавати тим у кого його нема.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12102
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1811 раз.
Подякували: 2635 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 00:46

  Zebra написав:
  cherchiltank написав:
  Zebra написав:В Киеве ежемесячно продается более 2000 новых легковых автомобилей. Это не менее 50 млн долларов в месяц, гребут кроссоверы. 24-25 тысячи человек пересаживаются на новый машин за год.
Показатели уже фактически довоенные с поправкой на ситуацию. Причин обнуления КРЖН нет от слова совсем. Бабло есть.

І ще одне - ті у кого бабло єсть, зазвичай і нерухомість є і не одна - навіщо їм ще її купляти по нинішній ціні?)

Щоб здавати тим у кого його нема.

ага, и окупаемость всего-то 20-30 лет, без учета девальвации и прочих рисков
Феодал
 
Повідомлень: 381
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11022110231102411025
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23875 16174379
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лип, 2023 16:50
cherchiltank
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5308542
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5756
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1868)
09.07.2023 23:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.