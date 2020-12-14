Додано: Пон 10 лип, 2023 01:14

Феодал

А машина за пять лет даже стоя просто в гараже дешевеет вдвое(если конечно это не джип тойота), особенно при смене поколений, кроме того не все новые авто идут по цене малосемейки на ДВРЗ, даже у нас в Днепре я случайно на набережной увидел гелик G63 23го года купленный в июне(номера пробил), и это я не ходил в пятничный вечер под модными нашими рестиками и не считал "горящие окна и бычки под ними", напомню - такой гелик стоит в районе 200кевро. Этаж в нормальном новострое у нас, не однуха, которая ощущается как 3К. А сколько новых машин подешевле появилось на улицах? За столицу и Адэссу вообще промолчу. Зарплата пересичного никак не кореллирует с ценой даже того же Варшавского у вас, что уж говорить за ЖК подороже и центровее. Посмотрим как быстро ВЕЕЕ Славутич толкнёт.