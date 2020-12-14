Zebra написав:
Риски есть везде. Но как показывает авторынок - деньги есть и цены уже поползли вверх на рынке недвиги в том числе. Мировая инфляция заставит бетонироваться и избавляться от валюты,потому что других инструментов тут нет.
А по поводу окупаемости в 20-30 лет, это фейк. Через 20-30 лет у тебя становится две квартиры.
А в бизнесе - ты вкладываешь деньги и у тебя кроме запущенного бизнес-плана ничего нет.
То есть, купив жилье и запустив арендосьемщиков, тебе сразу же начинает капать доход.
И чтоб не было окупаемости в 20-30лет - просто не надо покупать в зажопьях готовые после застройщика квартиры и делать там ремонт как "для себя", а после с плачем сдавать их с ....надцатого просмотра за 6-7-8...кгрн. Мозг нужен не только чтоб в инсте с мордобуком часами лазить.