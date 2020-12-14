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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лип, 2023 01:21
Zebra написав: Феодал написав:
ага, и окупаемость всего-то 20-30 лет, без учета девальвации и прочих рисков
Риски есть везде. Но как показывает авторынок - деньги есть и цены уже поползли вверх на рынке недвиги в том числе. Мировая инфляция заставит бетонироваться и избавляться от валюты,потому что других инструментов тут нет.
А по поводу окупаемости в 20-30 лет, это фейк. Через 20-30 лет у тебя становится две квартиры.
А в бизнесе - ты вкладываешь деньги и у тебя кроме запущенного бизнес-плана ничего нет.
То есть, купив жилье и запустив арендосьемщиков, тебе сразу же начинает капать доход.
И чтоб не было окупаемости в 20-30лет - просто не надо покупать в зажопьях готовые после застройщика квартиры и делать там ремонт как "для себя", а после с плачем сдавать их с ....надцатого просмотра за 6-7-8...кгрн. Мозг нужен не только чтоб в инсте с мордобуком часами лазить.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 04:55
Zebra написав: cherchiltank написав: Zebra написав:
В Киеве ежемесячно продается более 2000 новых легковых автомобилей. Это не менее 50 млн долларов в месяц, гребут кроссоверы. 24-25 тысячи человек пересаживаются на новый машин за год.
Показатели уже фактически довоенные с поправкой на ситуацию. Причин обнуления КРЖН нет от слова совсем. Бабло есть.
І ще одне - ті у кого бабло єсть, зазвичай і нерухомість є і не одна - навіщо їм ще її купляти по нинішній ціні?)
Щоб здавати тим у кого його нема.
Не имеет финансового смысла.
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