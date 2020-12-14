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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11023110241102511026
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 01:21

  Zebra написав:
  Феодал написав:ага, и окупаемость всего-то 20-30 лет, без учета девальвации и прочих рисков

Риски есть везде. Но как показывает авторынок - деньги есть и цены уже поползли вверх на рынке недвиги в том числе. Мировая инфляция заставит бетонироваться и избавляться от валюты,потому что других инструментов тут нет.

А по поводу окупаемости в 20-30 лет, это фейк. Через 20-30 лет у тебя становится две квартиры.
А в бизнесе - ты вкладываешь деньги и у тебя кроме запущенного бизнес-плана ничего нет.

То есть, купив жилье и запустив арендосьемщиков, тебе сразу же начинает капать доход.

И чтоб не было окупаемости в 20-30лет - просто не надо покупать в зажопьях готовые после застройщика квартиры и делать там ремонт как "для себя", а после с плачем сдавать их с ....надцатого просмотра за 6-7-8...кгрн. Мозг нужен не только чтоб в инсте с мордобуком часами лазить.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 04:55

  Zebra написав:
  cherchiltank написав:
  Zebra написав:В Киеве ежемесячно продается более 2000 новых легковых автомобилей. Это не менее 50 млн долларов в месяц, гребут кроссоверы. 24-25 тысячи человек пересаживаются на новый машин за год.
Показатели уже фактически довоенные с поправкой на ситуацию. Причин обнуления КРЖН нет от слова совсем. Бабло есть.

І ще одне - ті у кого бабло єсть, зазвичай і нерухомість є і не одна - навіщо їм ще її купляти по нинішній ціні?)

Щоб здавати тим у кого його нема.


Не имеет финансового смысла.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 06:29

  барабашов написав:Феодал
А машина за пять лет даже стоя просто в гараже дешевеет вдвое(если конечно это не джип тойота), особенно при смене поколений, кроме того не все новые авто идут по цене малосемейки на ДВРЗ, даже у нас в Днепре я случайно на набережной увидел гелик G63 23го года купленный в июне(номера пробил), и это я не ходил в пятничный вечер под модными нашими рестиками и не считал "горящие окна и бычки под ними", напомню - такой гелик стоит в районе 200кевро. Этаж в нормальном новострое у нас, не однуха, которая ощущается как 3К. А сколько новых машин подешевле появилось на улицах? За столицу и Адэссу вообще промолчу. Зарплата пересичного никак не кореллирует с ценой даже того же Варшавского у вас, что уж говорить за ЖК подороже и центровее. Посмотрим как быстро ВЕЕЕ Славутич толкнёт.

Все це погано закінчується
Коли бидло їліта хизується своїми грошами і несплаченими податками.
В світі немає пшенично-чавунних держав, тим більше поруч з агресивними орками.

Тому - або влада наведе елементарний порядок (доведи, що гроші зароблені законно,і всі податки сплачені).
Інший варіант - вельми сумний.
На превеликий жаль, бидло-їліта обрала другий варіант, і впевнено його реалізує
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 06:34

  cherchiltank написав:
  Zebra написав:В Киеве ежемесячно продается более 2000 новых легковых автомобилей. Это не менее 50 млн долларов в месяц, гребут кроссоверы. 24-25 тысячи человек пересаживаются на новый машин за год.
Показатели уже фактически довоенные с поправкой на ситуацию. Причин обнуления КРЖН нет от слова совсем. Бабло есть.

Ну медіанна ціна нових авто близько 30 тисяч - за ці гроші дійсно краще взяти авто ніж якийсь неліквід на дврз)


Абсолютно відірваний від реальності Київ. Який існує лише в головах рожевоокулярних товарижчів.
Події 24.02.2022 нічого не навчили укро-їліту.

П.С. Цифра 30 000 доларів,як мета життя, часто фігурує також у любителя бучанських підвалів.
Frant
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  #<1 ... 11023110241102511026
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