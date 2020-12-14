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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11024110251102611027>
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 01:21

  Zebra написав:
  Феодал написав:ага, и окупаемость всего-то 20-30 лет, без учета девальвации и прочих рисков

Риски есть везде. Но как показывает авторынок - деньги есть и цены уже поползли вверх на рынке недвиги в том числе. Мировая инфляция заставит бетонироваться и избавляться от валюты,потому что других инструментов тут нет.

А по поводу окупаемости в 20-30 лет, это фейк. Через 20-30 лет у тебя становится две квартиры.
А в бизнесе - ты вкладываешь деньги и у тебя кроме запущенного бизнес-плана ничего нет.

То есть, купив жилье и запустив арендосьемщиков, тебе сразу же начинает капать доход.

И чтоб не было окупаемости в 20-30лет - просто не надо покупать в зажопьях готовые после застройщика квартиры и делать там ремонт как "для себя", а после с плачем сдавать их с ....надцатого просмотра за 6-7-8...кгрн. Мозг нужен не только чтоб в инсте с мордобуком часами лазить.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 04:55

  Zebra написав:
  cherchiltank написав:
  Zebra написав:В Киеве ежемесячно продается более 2000 новых легковых автомобилей. Это не менее 50 млн долларов в месяц, гребут кроссоверы. 24-25 тысячи человек пересаживаются на новый машин за год.
Показатели уже фактически довоенные с поправкой на ситуацию. Причин обнуления КРЖН нет от слова совсем. Бабло есть.

І ще одне - ті у кого бабло єсть, зазвичай і нерухомість є і не одна - навіщо їм ще її купляти по нинішній ціні?)

Щоб здавати тим у кого його нема.


Не имеет финансового смысла.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 10:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:
  cherchiltank написав:
  Zebra написав:В Киеве ежемесячно продается более 2000 новых легковых автомобилей. Это не менее 50 млн долларов в месяц, гребут кроссоверы. 24-25 тысячи человек пересаживаются на новый машин за год.
Показатели уже фактически довоенные с поправкой на ситуацию. Причин обнуления КРЖН нет от слова совсем. Бабло есть.
Ну медіанна ціна нових авто близько 30 тисяч - за ці гроші дійсно краще взяти авто ніж якийсь неліквід на дврз)


Абсолютно відірваний від реальності Київ. Який існує лише в головах рожевоокулярних товарижчів.
Події 24.02.2022 нічого не навчили укро-їліту.

П.С. Цифра 30 000 доларів,як мета життя, часто фігурує також у любителя бучанських підвалів.

А це тут до чого - просто порівнювати авторинок з ринком нерухомості це як судити по чергам в сільпо по купівельній спроможності населення, наприклад в Києві в топових торгових центрах в магазинах одягу і прочого ширпотрєбу людей нема - люди тратять на їжу - а машини то таке - хтось купляє одну на 15 років в кредит, а хтось міняє через кожні 3-7 років, і оті другі при війні влазити в нерухомість не будуть - їм простіше овдп в валюті купити


Де людей нема? Бренды возвращаются на ринок. Ніхто не закривається. Трц повні. У знайомих во всех точках табакерки касса 30 кгрн. в день. В місяць відкривають 5 точок в Україні нових. Точки з золотом на місці
Людей нема. Нащо маніпуляції?

Плиточников жду 3 месяца. У потолочников запись на август. Людей блн нема
beee
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 10:11

  beee написав:Плиточников жду 3 месяца. У потолочников запись на август. Людей блн нема
Плиточники и потолочники шо не люди. Всё правильно франт пишет людей нету, хочешь увидеть человека жди до августа. А по улицам роботы ходят.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 10:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  beee написав:Плиточников жду 3 месяца. У потолочников запись на август. Людей блн нема
Плиточники и потолочники шо не люди. Всё правильно франт пишет людей нету, хочешь увидеть человека жди до августа. А по улицам роботы ходят.
Восстание машин. кибОрг убийцы в 9 утра Зображення
beee
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 10:20

  rjkz написав:Не имеет финансового смысла.

Расскажите это тем кто живёт с аренды.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 10:22

  beee написав:Де людей нема? Бренды возвращаются на ринок. Ніхто не закривається. Трц повні. У знайомих во всех точках табакерки касса 30 кгрн. в день. В місяць відкривають 5 точок в Україні нових. Точки з золотом на місці
Людей нема. Нащо маніпуляції?

Зайшла позавчора в ТРЦ "Олімпійський". На першому поверсі бачила кілька людей, на другому - нікого, на третьому - нікого. Кортило запитати продавців: "Що ви тут робите?"
  beee написав:Плиточников жду 3 месяца. У потолочников запись на август. Людей блн нема

Ето другоє (с) Влітку, як правило, бум ремонтів і всіляких переселень. Переселенців зараз у Києві чимало. А майстрів як раз поменшало - хто на фронті, хто виїхав за кордон..
fler
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 10:24

  rjkz написав:Не имеет финансового смысла.
а куда еще пристроить 50-100куе чтобы они приносили доход, даже небольшой 5-7%?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 10:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fler написав:
  beee написав:Де людей нема? Бренды возвращаются на ринок. Ніхто не закривається. Трц повні. У знайомих во всех точках табакерки касса 30 кгрн. в день. В місяць відкривають 5 точок в Україні нових. Точки з золотом на місці
Людей нема. Нащо маніпуляції?

Зайшла позавчора в ТРЦ "Олімпійський". На першому поверсі бачила кілька людей, на другому - нікого, на третьому - нікого. Кортило запитати продавців: "Що ви тут робите?"
  beee написав:Плиточников жду 3 месяца. У потолочников запись на август. Людей блн нема

Ето другоє (с) Влітку, як правило, бум ремонтів і всіляких переселень. Переселенців зараз у Києві чимало. А майстрів як раз поменшало - хто на фронті, хто виїхав за кордон..
Та у вас і в брокард товарів нема. І взагалі брокарди банкрот. А охорона і продавці то так, для фона
А продавці вони ж від нічого робити стоять. Оренда безкоштовна. Орендодавець же їм доплачує. Воно вже дерев'яними дошками все нахрест забито
beee
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 10:57

  beee написав:
fler написав:Зайшла позавчора в ТРЦ "Олімпійський". На першому поверсі бачила кілька людей, на другому - нікого, на третьому - нікого. Кортило запитати продавців: "Що ви тут робите?"
  beee написав:Плиточников жду 3 месяца. У потолочников запись на август. Людей блн нема

Ето другоє (с) Влітку, як правило, бум ремонтів і всіляких переселень. Переселенців зараз у Києві чимало. А майстрів як раз поменшало - хто на фронті, хто виїхав за кордон..
Та у вас і в брокард товарів нема. І взагалі брокарди банкрот.

До речі, відвідала й Брокард, в ТРЦ "Олімпійський", на першому поверсі. Придбала чоловічий парфум за 2000+. Вибору реально кіт наплакав. Наприклад, в секції Lancome лише три (Карл!) найменування жіночих парфумів. Полиці напівпусті, їх заповнюють однаковим товаром.((
  beee написав:А продавці вони ж від нічого робити стоять. Оренда безкоштовна. Орендодавець же їм доплачує.

Саме це мене здивувало. Що вони там заробляють, якщо покупців немає, а оренду ніхто не відміняв?
fler
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