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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лип, 2023 11:12
beee написав:
Тонна цемента с 2600 до 5200 совершила отрицательное падение? Или отрицательную стабильность.
Я уже молчу о рознице. Единственный нормальный цемент это Ивано-Франковск. Потом Турция м500. Всё. Остальное шлак в прямом смысле слова.
Из этого следует вывод, что шлака в цементе бодяжат больше.
турція в анжіо колись була м550 на мішку - заливав відмостку і терасу - супер якість.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 11:15
Про брокард- брендів стало значно менше - 2 місяці тому наприклад не було діору чоловічого, деякий час такі сітки магазинів можуть працювати хоч в нуль - бо вийти з ринку легше ніж потім зайти
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Додано: Пон 10 лип, 2023 11:41
В Києві стало суттєво меньше людей.
Поїзди їздять з інтервалом 10 хв, вагони напівпорожні.
А кому і Брокард - показник(((
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