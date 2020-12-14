RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11024110251102611027
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 11:12

  beee написав:Тонна цемента с 2600 до 5200 совершила отрицательное падение? Или отрицательную стабильность.

Я уже молчу о рознице. Единственный нормальный цемент это Ивано-Франковск. Потом Турция м500. Всё. Остальное шлак в прямом смысле слова.

Из этого следует вывод, что шлака в цементе бодяжат больше.


турція в анжіо колись була м550 на мішку - заливав відмостку і терасу - супер якість.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5529
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2604 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 11:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Про брокард- брендів стало значно менше - 2 місяці тому наприклад не було діору чоловічого, деякий час такі сітки магазинів можуть працювати хоч в нуль - бо вийти з ринку легше ніж потім зайти
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 322
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 11:41

В Києві стало суттєво меньше людей.
Поїзди їздять з інтервалом 10 хв, вагони напівпорожні.

А кому і Брокард - показник(((
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23256
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1552 раз.
Подякували: 2469 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11024110251102611027
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, Кочевник і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23875 16174540
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лип, 2023 16:50
cherchiltank
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5308552
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5756
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.