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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лип, 2023 11:12
beee написав:
Тонна цемента с 2600 до 5200 совершила отрицательное падение? Или отрицательную стабильность.
Я уже молчу о рознице. Единственный нормальный цемент это Ивано-Франковск. Потом Турция м500. Всё. Остальное шлак в прямом смысле слова.
Из этого следует вывод, что шлака в цементе бодяжат больше.
турція в анжіо колись була м550 на мішку - заливав відмостку і терасу - супер якість.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 11:15
Про брокард- брендів стало значно менше - 2 місяці тому наприклад не було діору чоловічого, деякий час такі сітки магазинів можуть працювати хоч в нуль - бо вийти з ринку легше ніж потім зайти
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Додано: Пон 10 лип, 2023 11:41
В Києві стало суттєво меньше людей.
Поїзди їздять з інтервалом 10 хв, вагони напівпорожні.
А кому і Брокард - показник(((
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Frant
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Додано: Пон 10 лип, 2023 11:52
Frant написав:
В Києві стало суттєво меньше людей.
Поїзди їздять з інтервалом 10 хв, вагони напівпорожні.
А кому і Брокард - показник(((
Бо люди пересідають на автівки. Автошколи не мають вільних місць. Здати на права 15-20 тисяч грн.
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Zebra
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Додано: Пон 10 лип, 2023 11:54
Zebra написав: Frant написав:
В Києві стало суттєво меньше людей.
Поїзди їздять з інтервалом 10 хв, вагони напівпорожні.
А кому і Брокард - показник(((
Бо люди пересідають на автівки. Автошколи не мають вільних місць. Здати на права 15-20 тисяч грн.
15+ тисяч то тільки вартість курсу в автошколі з базовою кількістю годин практики (десь 20 годин).
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Додано: Пон 10 лип, 2023 11:55
Frant написав:
А кому і Брокард - показник(((
Брокард - це показник наявності певного прошарку людей (читай платоспроможного попиту на ринку КРЖН). Чимало таких людей виїхали за кордон, що має наслідки для Брокарду та КРЖН.
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fler
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Додано: Пон 10 лип, 2023 11:59
fler написав: Frant написав:
А кому і Брокард - показник(((
Брокард - це показник наявності певного прошарку людей (читай платоспроможного попиту на ринку КРЖН). Чимало таких людей виїхали за кордон, що має наслідки для Брокарду та КРЖН.
У них російські власники, і хоча мережу не націоналізували, але роботу їм ускладнили, тому й позакривалася більшість магазинів і поставок немає
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Faceless
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Додано: Пон 10 лип, 2023 12:02
Faceless написав: fler написав: Frant написав:
А кому і Брокард - показник(((
Брокард - це показник наявності певного прошарку людей (читай платоспроможного попиту на ринку КРЖН). Чимало таких людей виїхали за кордон, що має наслідки для Брокарду та КРЖН.
У них російські власники, і хоча мережу не націоналізували, але роботу їм ускладнили, тому й позакривалася більшість магазинів і поставок немає
Та їх ще в ковід ковбасити почало. Війна додала.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 12:04
Київ вже повний (відносно до війни) . Зі слів місцевих з ким спілкуюсь. Хтось виїхав, але хтось (переселенці) зайняв вільне місце. Щодо теми гілки, все ж , на мою думку, ще має йти вниз. Разом з рівнем життя. На хліб з картоплею не перейдуть, але девал (неминучий після припинення донорської голки заходу) розставить речі на свої місце. Там і буде точка рівноваги.
Загалом, якщо грубо…. Якщо б був дефіцит якісного гарного житла (попит є , а нема чого запропонувати) , то ВП штурмували б покупці з пачками грошей, а забудовники б на ці гроші поновили будівництво. Але цього нема.
Тобто не будують (не відновлюють будувати) саме тому, що нема цього платоспроможного попиту.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 12:06
Faceless написав: fler написав: Frant написав:
А кому і Брокард - показник(((
Брокард - це показник наявності певного прошарку людей (читай платоспроможного попиту на ринку КРЖН). Чимало таких людей виїхали за кордон, що має наслідки для Брокарду та КРЖН.
У них російські власники, і хоча мережу не націоналізували, але роботу їм ускладнили, тому й позакривалася більшість магазинів і поставок немає
звідки інфа? я не бачу жодного зачиненого. людей багато. поставок багато. для інтересу заходжу цікавлюсь .
в нас і альфа банк - сенс працює доречі. і кацапський київстар. та що мало чого їхнього?
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