RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1102511026110271102811029>
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 11:12

  beee написав:Тонна цемента с 2600 до 5200 совершила отрицательное падение? Или отрицательную стабильность.

Я уже молчу о рознице. Единственный нормальный цемент это Ивано-Франковск. Потом Турция м500. Всё. Остальное шлак в прямом смысле слова.

Из этого следует вывод, что шлака в цементе бодяжат больше.


турція в анжіо колись була м550 на мішку - заливав відмостку і терасу - супер якість.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5529
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2604 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 11:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Про брокард- брендів стало значно менше - 2 місяці тому наприклад не було діору чоловічого, деякий час такі сітки магазинів можуть працювати хоч в нуль - бо вийти з ринку легше ніж потім зайти
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 322
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 11:41

В Києві стало суттєво меньше людей.
Поїзди їздять з інтервалом 10 хв, вагони напівпорожні.

А кому і Брокард - показник(((
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23256
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1552 раз.
Подякували: 2469 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 11:52

  Frant написав:В Києві стало суттєво меньше людей.
Поїзди їздять з інтервалом 10 хв, вагони напівпорожні.

А кому і Брокард - показник(((

Бо люди пересідають на автівки. Автошколи не мають вільних місць. Здати на права 15-20 тисяч грн.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12108
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1812 раз.
Подякували: 2637 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 11:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Zebra написав:
  Frant написав:В Києві стало суттєво меньше людей.
Поїзди їздять з інтервалом 10 хв, вагони напівпорожні.

А кому і Брокард - показник(((

Бо люди пересідають на автівки. Автошколи не мають вільних місць. Здати на права 15-20 тисяч грн.
15+ тисяч то тільки вартість курсу в автошколі з базовою кількістю годин практики (десь 20 годин).
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33354
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7778 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 11:55

  Frant написав:А кому і Брокард - показник(((

Брокард - це показник наявності певного прошарку людей (читай платоспроможного попиту на ринку КРЖН). Чимало таких людей виїхали за кордон, що має наслідки для Брокарду та КРЖН.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3986
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1139 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 11:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fler написав:
  Frant написав:А кому і Брокард - показник(((

Брокард - це показник наявності певного прошарку людей (читай платоспроможного попиту на ринку КРЖН). Чимало таких людей виїхали за кордон, що має наслідки для Брокарду та КРЖН.

У них російські власники, і хоча мережу не націоналізували, але роботу їм ускладнили, тому й позакривалася більшість магазинів і поставок немає
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33354
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7778 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:02

  Faceless написав:
fler написав:
  Frant написав:А кому і Брокард - показник(((

Брокард - це показник наявності певного прошарку людей (читай платоспроможного попиту на ринку КРЖН). Чимало таких людей виїхали за кордон, що має наслідки для Брокарду та КРЖН.

У них російські власники, і хоча мережу не націоналізували, але роботу їм ускладнили, тому й позакривалася більшість магазинів і поставок немає

Та їх ще в ковід ковбасити почало. Війна додала.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 325
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:04

Київ вже повний (відносно до війни) . Зі слів місцевих з ким спілкуюсь. Хтось виїхав, але хтось (переселенці) зайняв вільне місце. Щодо теми гілки, все ж , на мою думку, ще має йти вниз. Разом з рівнем життя. На хліб з картоплею не перейдуть, але девал (неминучий після припинення донорської голки заходу) розставить речі на свої місце. Там і буде точка рівноваги.

Загалом, якщо грубо…. Якщо б був дефіцит якісного гарного житла (попит є , а нема чого запропонувати) , то ВП штурмували б покупці з пачками грошей, а забудовники б на ці гроші поновили будівництво. Але цього нема.
Тобто не будують (не відновлюють будувати) саме тому, що нема цього платоспроможного попиту.
Hotab
 
Повідомлень: 9389
З нами з: 15.02.09
Подякував: 589 раз.
Подякували: 2011 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:06

  Faceless написав:
fler написав:
  Frant написав:А кому і Брокард - показник(((

Брокард - це показник наявності певного прошарку людей (читай платоспроможного попиту на ринку КРЖН). Чимало таких людей виїхали за кордон, що має наслідки для Брокарду та КРЖН.

У них російські власники, і хоча мережу не націоналізували, але роботу їм ускладнили, тому й позакривалася більшість магазинів і поставок немає

звідки інфа? я не бачу жодного зачиненого. людей багато. поставок багато. для інтересу заходжу цікавлюсь .

в нас і альфа банк - сенс працює доречі. і кацапський київстар. та що мало чого їхнього?
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 685
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1102511026110271102811029>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23875 16174560
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лип, 2023 16:50
cherchiltank
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5308555
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5756
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.