Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fler написав:Брокард - це показник наявності певного прошарку людей (читай платоспроможного попиту на ринку КРЖН). Чимало таких людей виїхали за кордон, що має наслідки для Брокарду та КРЖН.
У них російські власники, і хоча мережу не націоналізували, але роботу їм ускладнили, тому й позакривалася більшість магазинів і поставок немає
звідки інфа? я не бачу жодного зачиненого. людей багато. поставок багато. для інтересу заходжу цікавлюсь .
в нас і альфа банк - сенс працює доречі. і кацапський київстар. та що мало чого їхнього?
Інфа щодо власників Брокард? Та гуглиться швидко. Скільки саме зачинилося не знаю, але на тій же Лівобережній було колись два, обидва закрилися. На Майдані якось заходив теж було зачинено. Сенс банк - вже з кожної праски кричать про націоналізацію найближчими днями, типу вже в липні. Київстар - власники ті ж, що й у Сенс банку. У банку серед акціонерів ще Юнікредіт груп і різні європейські фонди.
beee написав:за месяц в севене только открылось 2 кафе и ремонт в пиццерии - скоро открытие. и пивнуха впридачу. куда оно всё открывается
имхо переток денег из одних видов бизнеса в другие. В Ирпене скоро стоматологий будет больше, чем зубов.
точно. у нас не польша, где квартиру берут в основном в кредит (за исключением украинцев) поэтому весь рынок КРЖН - переток получается. "чтобы купить что-то ненужное, нужно сначала продать что-нибуль ненужное"