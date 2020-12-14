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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11026110271102811029>
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:07

  beee написав:в нас і альфа банк - сенс працює доречі.
национализирован давно альфа,
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 10 лип, 2023 12:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:09

  vitaliian написав:
  beee написав:в нас і альфа банк - сенс працює доречі.
национализирован давно альфа, деревня)

пока нит
beee
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

за месяц в севене только открылось 2 кафе и ремонт в пиццерии - скоро открытие. и пивнуха впридачу. куда оно всё открывается
beee
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:
  Faceless написав:
fler написав:Брокард - це показник наявності певного прошарку людей (читай платоспроможного попиту на ринку КРЖН). Чимало таких людей виїхали за кордон, що має наслідки для Брокарду та КРЖН.

У них російські власники, і хоча мережу не націоналізували, але роботу їм ускладнили, тому й позакривалася більшість магазинів і поставок немає

звідки інфа? я не бачу жодного зачиненого. людей багато. поставок багато. для інтересу заходжу цікавлюсь .

в нас і альфа банк - сенс працює доречі. і кацапський київстар. та що мало чого їхнього?

Інфа щодо власників Брокард? Та гуглиться швидко.
Скільки саме зачинилося не знаю, але на тій же Лівобережній було колись два, обидва закрилися. На Майдані якось заходив теж було зачинено.
Сенс банк - вже з кожної праски кричать про націоналізацію найближчими днями, типу вже в липні.
Київстар - власники ті ж, що й у Сенс банку. У банку серед акціонерів ще Юнікредіт груп і різні європейські фонди.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:18

  beee написав:за месяц в севене только открылось 2 кафе и ремонт в пиццерии - скоро открытие. и пивнуха впридачу. куда оно всё открывается

имхо переток денег из одних видов бизнеса в другие. В Ирпене скоро стоматологий будет больше, чем зубов.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  beee написав:в нас і альфа банк - сенс працює доречі.
национализирован давно альфа, деревня)
Ще ніт і насправді не гарантія що таки буде
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:23

  vitaliiangel написав:
  beee написав:за месяц в севене только открылось 2 кафе и ремонт в пиццерии - скоро открытие. и пивнуха впридачу. куда оно всё открывается

имхо переток денег из одних видов бизнеса в другие. В Ирпене скоро стоматологий будет больше, чем зубов.

точно.
у нас не польша, где квартиру берут в основном в кредит (за исключением украинцев)
поэтому весь рынок КРЖН - переток получается.
"чтобы купить что-то ненужное, нужно сначала продать что-нибуль ненужное"
beee
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:25

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:Не имеет финансового смысла.
а куда еще пристроить 50-100куе чтобы они приносили доход, даже небольшой 5-7%?

ОВДП дохідність 15%..20% в грн. без податків
https://fi202x.blogspot.com/2022/09/blog-post.html
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:29

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:Не имеет финансового смысла.
а куда еще пристроить 50-100куе чтобы они приносили доход, даже небольшой 5-7%?

ОВДП дохідність 15%..20% в грн. без податків
https://fi202x.blogspot.com/2022/09/blog-post.html

загугли про облигации госзайма ссср, а бабушкин хрущ которому 60 лет до сих пор можно продать.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:36

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:а куда еще пристроить 50-100куе чтобы они приносили доход, даже небольшой 5-7%?

ОВДП дохідність 15%..20% в грн. без податків
https://fi202x.blogspot.com/2022/09/blog-post.html

загугли про облигации госзайма ссср, а бабушкин хрущ которому 60 лет до сих пор можно продать.

СРСР розпався, Україна видала тільки Йуліну тисячу (не всім), в РФ трохи інакше.
Але якщо хто вірить в те, що Україна перестане існувати, то ОВДП не для них.
flyman
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