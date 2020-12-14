flyman , є проміжні варіанти: Україна є, ОВДП нема)
Не моніторив якось… а яка дохідність довоєнних ОВДП вийшла по фіналу? В твердій валюті, звичайно.. не підкажеш?
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Додано: Пон 10 лип, 2023 13:08
flyman , є проміжні варіанти: Україна є, ОВДП нема)
Не моніторив якось… а яка дохідність довоєнних ОВДП вийшла по фіналу? В твердій валюті, звичайно.. не підкажеш?
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