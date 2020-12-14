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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:
  Faceless написав:
fler написав:Брокард - це показник наявності певного прошарку людей (читай платоспроможного попиту на ринку КРЖН). Чимало таких людей виїхали за кордон, що має наслідки для Брокарду та КРЖН.

У них російські власники, і хоча мережу не націоналізували, але роботу їм ускладнили, тому й позакривалася більшість магазинів і поставок немає

звідки інфа? я не бачу жодного зачиненого. людей багато. поставок багато. для інтересу заходжу цікавлюсь .

в нас і альфа банк - сенс працює доречі. і кацапський київстар. та що мало чого їхнього?

Інфа щодо власників Брокард? Та гуглиться швидко.
Скільки саме зачинилося не знаю, але на тій же Лівобережній було колись два, обидва закрилися. На Майдані якось заходив теж було зачинено.
Сенс банк - вже з кожної праски кричать про націоналізацію найближчими днями, типу вже в липні.
Київстар - власники ті ж, що й у Сенс банку. У банку серед акціонерів ще Юнікредіт груп і різні європейські фонди.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:18

  beee написав:за месяц в севене только открылось 2 кафе и ремонт в пиццерии - скоро открытие. и пивнуха впридачу. куда оно всё открывается

имхо переток денег из одних видов бизнеса в другие. В Ирпене скоро стоматологий будет больше, чем зубов.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  beee написав:в нас і альфа банк - сенс працює доречі.
национализирован давно альфа, деревня)
Ще ніт і насправді не гарантія що таки буде
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:23

  vitaliiangel написав:
  beee написав:за месяц в севене только открылось 2 кафе и ремонт в пиццерии - скоро открытие. и пивнуха впридачу. куда оно всё открывается

имхо переток денег из одних видов бизнеса в другие. В Ирпене скоро стоматологий будет больше, чем зубов.

точно.
у нас не польша, где квартиру берут в основном в кредит (за исключением украинцев)
поэтому весь рынок КРЖН - переток получается.
"чтобы купить что-то ненужное, нужно сначала продать что-нибуль ненужное"
beee
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:25

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:Не имеет финансового смысла.
а куда еще пристроить 50-100куе чтобы они приносили доход, даже небольшой 5-7%?

ОВДП дохідність 15%..20% в грн. без податків
https://fi202x.blogspot.com/2022/09/blog-post.html
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 13:08

flyman , є проміжні варіанти: Україна є, ОВДП нема)

Не моніторив якось… а яка дохідність довоєнних ОВДП вийшла по фіналу? В твердій валюті, звичайно.. не підкажеш?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 13:41

  Hotab написав:Київ вже повний (відносно до війни) . Зі слів місцевих з ким спілкуюсь. Хтось виїхав, але хтось (переселенці) зайняв вільне місце. Щодо теми гілки, все ж , на мою думку, ще має йти вниз. Разом з рівнем життя. На хліб з картоплею не перейдуть, але девал (неминучий після припинення донорської голки заходу) розставить речі на свої місце. Там і буде точка рівноваги.

Загалом, якщо грубо…. Якщо б був дефіцит якісного гарного житла (попит є , а нема чого запропонувати) , то ВП штурмували б покупці з пачками грошей, а забудовники б на ці гроші поновили будівництво. Але цього нема.
Тобто не будують (не відновлюють будувати) саме тому, що нема цього платоспроможного попиту.

І не буде.
Найближчих 5 років.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 13:47

  flyman написав:Але якщо хто вірить в те, що Україна перестане існувати, то ОВДП не для них.
не обязательно, гугли ГКО РФ . РФ сцука существует, а ГКО тех лет уже нет и многих тогда кинули.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 10 лип, 2023 13:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 13:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Будують і починають будувати всі, у кого будівництво - не корумпована система взаємодії з владою: укрбуд, КГС і десятки інших, а як це не дивно звучить - бізнес.
Рік тому я про це писав. Залишаться такі компанії як:
- Столиця груп, яка будує і розпочинає будувати нове прямо сьогодні,

- Ib Alliance яка будувала і будує Грейт, зарічний, діброва.

-КАН який будує Unit City, в якому я буваю регулярно, республыка, очереди файна таун. Війна трохи очистила МММ схеми в будівництві кличка і Ко
Востаннє редагувалось beee в Пон 10 лип, 2023 13:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 13:50

  vitaliiangel написав:
  beee написав:за месяц в севене только открылось 2 кафе и ремонт в пиццерии - скоро открытие. и пивнуха впридачу. куда оно всё открывается

имхо переток денег из одних видов бизнеса в другие. В Ирпене скоро стоматологий будет больше, чем зубов.

  ЛАД написав:Главное - то, что это не так просто, когда вокруг есть много конкурентов

нет конкурентов, траффик локации 10 человек/час
5 конкурентов траффик локации 300 человек/час
На барабашке в Харькове какая конкуреция?
и в каком случае шансов выжить больше, одному в поле или там где 200 конкурентов?
поэтому перетекают бизнесы из одних локаций в другие,
в результате создаётся иллюзия нашествия чего-то нового.
vitaliiangel
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