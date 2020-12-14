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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11027110281102911030>
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 14:04

  Hotab написав:flyman , є проміжні варіанти: Україна є, ОВДП нема)

Не моніторив якось… а яка дохідність довоєнних ОВДП вийшла по фіналу? В твердій валюті, звичайно.. не підкажеш?


https://forum.finance.ua/topic218660.html

а ти чисто арифметично цікавишся, то 10% тоді, 20% зараз, девал 30%,
за два роки вихід в нуль, сподіваюся

https://fi202x.blogspot.com/2023/04/2023-3.html
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 14:19

  flyman написав:за два роки вихід в нуль, сподіваюся
через 2 года курс будет 60+ а твои кавалирки останутся в той же цене что и сейчас, потому что что лежит упасть не может. Но и расти вряд ли будет (из-за очень узко специфичной ЦА). В этом смысле, стратегия "шариться по дну" рынка в кризисы и потрясения мб даже выиграшная.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 14:24

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:за два роки вихід в нуль, сподіваюся
через 2 года курс будет 60+ а твои кавалирки останутся в той же цене что и сейчас, потому что что лежит упасть не может. Но и расти вряд ли будет (из-за очень узкого сегмента позиционирования). В этом смысле, стратегия "шариться по дну" рынка в кризисы и потрясения мб даже выиграшная.

якщо розкладати яйця в різні кишені, то десь щось таки вилупиться,
думаю, що більше, чим пасивного кешфлоу $150 на життя
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 14:26

flyman , коротше спочатку круто в мінус, далі спроба догнати лінію горизонту. В надії, що вона перестане віддалятись від спостерігача (не буде чергового девалу) . Ясно-понятно. Але ти підтримав країну, хоч щось корисне.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 14:26

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:за два роки вихід в нуль, сподіваюся
через 2 года курс будет 60+ а твои кавалирки останутся в той же цене что и сейчас, потому что что лежит упасть не может. Но и расти вряд ли будет (из-за очень узкого сегмента позиционирования). В этом смысле, стратегия "шариться по дну" рынка в кризисы и потрясения мб даже выиграшная.

якщо розкладати яйця в різні кишені, то десь щось таки вилупиться

тогда можно закопать пару десятков куе под вишней на даче. И ждать мб вырастет денежное дерево.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 14:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я скажу просто - хто у 2007 мав 80 тис долярів і закопав під вишнею - більш щасливий ніж той хто має зараз хрущ однокімнатний який ще треба продати)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 14:43

  cherchiltank написав:Я скажу просто - хто у 2007 мав 80 тис долярів і закопав під вишнею - більш щасливий ніж той хто має зараз хрущ однокімнатний який ще треба продати)

За 15 років той хрущ приніс майже стільки ж
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 14:44

  cherchiltank написав:Я скажу просто - хто у 2007 мав 80 тис долярів і закопав під вишнею - більш щасливий ніж той хто має зараз хрущ однокімнатний який ще треба продати)

давай посчитаем, условно живём в аренде с 2007 по 2022
аренда хруща 2008-2013 по 600уе в мес итого 72мес*600 43куе
с 2014 по 2022 аренда хруща 250уе 108 мес*250 =27куе ИТОГО 70куе затраты на аренду (не считая агентских комиссий и затрат на переезды). небольшой выигрыш 10куе сидения в кэше как бы есть, и тут вишенка на торт, купив в 2007 хрущ за 80куе сейчас можно продать за 30куе. получается даже с учётом ремонта нет выигрыша от аренды.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 10 лип, 2023 14:51, всього редагувалось 5 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 14:45

  Faceless написав:
  cherchiltank написав:Я скажу просто - хто у 2007 мав 80 тис долярів і закопав під вишнею - більш щасливий ніж той хто має зараз хрущ однокімнатний який ще треба продати)

За 15 років той хрущ приніс майже стільки ж

можна калькуляцію?
з врахуванням, що зараз він 30к і потребує ремонта
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 15:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:можна калькуляцію?

Вітальян он вище фактично сам привів:
  vitaliiangel написав:аренда хруща 2008-2013 по 600уе в мес итого 72мес*600 43куе
с 2014 по 2022 аренда хруща 250уе 108 мес*250 =27куе ИТОГО 70куе

Тут звісно можуть бути похибки в обидві сторони, але фактично той хрущ себе окупить ще й залишкова вартість є
Faceless
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