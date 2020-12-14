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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11027110281102911030
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 15:48

  Faceless написав:
  flyman написав:можна калькуляцію?

Вітальян он вище фактично сам привів:
  vitaliiangel написав:аренда хруща 2008-2013 по 600уе в мес итого 72мес*600 43куе
с 2014 по 2022 аренда хруща 250уе 108 мес*250 =27куе ИТОГО 70куе

Тут звісно можуть бути похибки в обидві сторони, але фактично той хрущ себе окупить ще й залишкова вартість є

80куе хрущ купуєм (агентські, податки не рахуєм)
70куе оренда (чорним налом, податки не платим, без простою і ремонтів)
30куе хрущ (агентські, податки не рахуєм)

ітого, -80+70+30=+20Куе з натяжкою за 15 років, 20/80 = 1/4 = 25%, чи 1.(6)% за рік.,
більше чим в 3л банці, де 0%, але див. про зероподатки і комісії і ремонти і простої. Ідеальний випадок. А ще ж "порча майна", підтоплення і т.п. І ще з тими заселеннями/виселеннями возитися, ложечки/мисочки перераховувати.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 16:02

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Я скажу просто - хто у 2007 мав 80 тис долярів і закопав під вишнею - більш щасливий ніж той хто має зараз хрущ однокімнатний який ще треба продати)

давай посчитаем, условно живём в аренде с 2007 по 2022
аренда хруща 2008-2013 по 600уе в мес итого 72мес*600 43куе
с 2014 по 2022 аренда хруща 250уе 108 мес*250 =27куе ИТОГО 70куе затраты на аренду (не считая агентских комиссий и затрат на переезды). небольшой выигрыш 10куе сидения в кэше как бы есть, и тут вишенка на торт, купив в 2007 хрущ за 80куе сейчас можно продать за 30куе. получается даже с учётом ремонта нет выигрыша от аренды.

1) Оренда хруща не була 600 баксів в місяць а в 2014-2021 - баксів 300
2) малося на увазі купити для себе
3) якщо навіть бути орендодавцем то ті гроші від хруща проідалися, а мова йшла про під вишню)
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 16:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну і хрущ без ремонту за 15 років - виглядав би як бомжарня - да і ремонт там нормальний не зробиш
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 16:10

  cherchiltank написав:Оренда хруща не була 600 баксів в місяць а в 2014-2021 - баксів 300
в 2011 (курс был 8 ) я полгода снимал панельку на виноградаре за 4800 грн =600$ в адекватном состоянии. Дно рынка было 3500 за полностью убитый хлам. Приятель снимал в том же году новострой атланта в Коцюбе с новой мебелью/техникой за 6тыс грн =750$ И такая же цена была на однушку в панеле рядом (300м) до метро Минская.

в 2014-2021 арендой не интересовался цена 250 - из головы. У вас другой пидрахуй?
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