Faceless написав:
Вітальян он вище фактично сам привів:
Тут звісно можуть бути похибки в обидві сторони, але фактично той хрущ себе окупить ще й залишкова вартість є
80куе хрущ купуєм (агентські, податки не рахуєм)
70куе оренда (чорним налом, податки не платим, без простою і ремонтів)
30куе хрущ (агентські, податки не рахуєм)
ітого, -80+70+30=+20Куе з натяжкою за 15 років, 20/80 = 1/4 = 25%, чи 1.(6)% за рік.,
більше чим в 3л банці, де 0%, але див. про зероподатки і комісії і ремонти і простої. Ідеальний випадок. А ще ж "порча майна", підтоплення і т.п. І ще з тими заселеннями/виселеннями возитися, ложечки/мисочки перераховувати.