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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лип, 2023 15:48
Faceless написав: flyman написав:
можна калькуляцію?
Вітальян он вище фактично сам привів:
vitaliiangel написав:
аренда хруща 2008-2013 по 600уе в мес итого 72мес*600 43куе
с 2014 по 2022 аренда хруща 250уе 108 мес*250 =27куе ИТОГО 70куе
Тут звісно можуть бути похибки в обидві сторони, але фактично той хрущ себе окупить ще й залишкова вартість є
80куе хрущ купуєм (агентські, податки не рахуєм)
70куе оренда (чорним налом, податки не платим, без простою і ремонтів)
30куе хрущ (агентські, податки не рахуєм)
ітого, -80+70+30=+20Куе з натяжкою за 15 років, 20/80 = 1/4 = 25%, чи 1.(6)% за рік.,
більше чим в 3л банці, де 0%, але див. про зероподатки і комісії і ремонти і простої. Ідеальний випадок. А ще ж "порча майна", підтоплення і т.п. І ще з тими заселеннями/виселеннями возитися, ложечки/мисочки перераховувати.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 16:02
vitaliiangel написав: cherchiltank написав:
Я скажу просто - хто у 2007 мав 80 тис долярів і закопав під вишнею - більш щасливий ніж той хто має зараз хрущ однокімнатний який ще треба продати)
давай посчитаем, условно живём в аренде с 2007 по 2022
аренда хруща 2008-2013 по 600уе в мес итого 72мес*600 43куе
с 2014 по 2022 аренда хруща 250уе 108 мес*250 =27куе ИТОГО 70куе затраты на аренду (не считая агентских комиссий и затрат на переезды). небольшой выигрыш 10куе сидения в кэше как бы есть, и тут вишенка на торт, купив в 2007 хрущ за 80куе сейчас можно продать за 30куе. получается даже с учётом ремонта нет выигрыша от аренды.
1) Оренда хруща не була 600 баксів в місяць а в 2014-2021 - баксів 300
2) малося на увазі купити для себе
3) якщо навіть бути орендодавцем то ті гроші від хруща проідалися, а мова йшла про під вишню)
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Додано: Пон 10 лип, 2023 16:04
Ну і хрущ без ремонту за 15 років - виглядав би як бомжарня - да і ремонт там нормальний не зробиш
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Додано: Пон 10 лип, 2023 16:10
cherchiltank написав:
Оренда хруща не була 600 баксів в місяць а в 2014-2021 - баксів 300
в 2011 (курс был 8 ) я полгода снимал панельку на виноградаре за 4800 грн =600$ в адекватном состоянии. Дно рынка было 3500 за полностью убитый хлам. Приятель снимал в том же году новострой атланта в Коцюбе с новой мебелью/техникой за 6тыс грн =750$ И такая же цена была на однушку в панеле рядом (300м) до метро Минская.
в 2014-2021 арендой не интересовался цена 250 - из головы. У вас другой пидрахуй?
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Додано: Пон 10 лип, 2023 16:37
vitaliiangel написав: cherchiltank написав:
Я скажу просто - хто у 2007 мав 80 тис долярів і закопав під вишнею - більш щасливий ніж той хто має зараз хрущ однокімнатний який ще треба продати)
давай посчитаем, условно живём в аренде с 2007 по 2022
аренда хруща 2008-2013 по 600уе в мес итого 72мес*600 43куе
с 2014 по 2022 аренда хруща 250уе 108 мес*250 =27куе ИТОГО 70куе затраты на аренду (не считая агентских комиссий и затрат на переезды). небольшой выигрыш 10куе сидения в кэше как бы есть, и тут вишенка на торт, купив в 2007 хрущ за 80куе сейчас можно продать за 30куе. получается даже с учётом ремонта нет выигрыша от аренды.
Люблю тиоретигов икспкердов.
Я снимал с 2009 по 2012 хрущ на Межевой за 300 у.е.
То есть 72*300 = 21600 y.e.
+27 = 48 600 енотов.
Вігоднее как тут писали біло закопать под грущей и не париться.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Пон 10 лип, 2023 16:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 16:46
Хомякоид ты крысиную нору снимал, а я нормальную квартиру с ремонтом, только в панельке. В Днепре у меня был хрущ на Калиновой па300. Киев всегда был х2 дороже.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 16:51
vitaliiangel написав:Хомякоид
ты крысиную нору снимал, а я нормальную квартиру с ремонтом, только в панельке.
Ну ми взагалі то про хрущ, я знімав в 2012 на старому Подолі в цегляному не старому будинку (на хоревій ) за 700 баксів - в 2015 - така ж здавалась за 400 баксів - і це не хрущ
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Додано: Пон 10 лип, 2023 16:52
vitaliiangel написав:Хомякоид
ты крысиную нору снимал, а я нормальную квартиру с ремонтом, только в панельке. В Днепре у меня был хрущ на Калиновой па300. Киев всегда был дороже.
Ті вася, за 80 к.у.е. ті мог в 2007 году только убітейший хрущ купить или гостинку 20 метров, при чем здесь нормальная квартира с ремонтом.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 16:55
cherchiltank написав: vitaliiangel написав:Хомякоид
ты крысиную нору снимал, а я нормальную квартиру с ремонтом, только в панельке.
Ну ми взагалі то про хрущ, я знімав в 2012 на старому Подолі в цегляному не старому будинку (на хоревій ) за 700 баксів - в 2015 - така ж здавалась за 400 баксів - і це не хрущ
противоречий нет, ваша до 2015 была 700 моя 600, пускай хрущ был за 550
после 2015 вы говорите 400 я предположил что жильё классом ниже сдавалось примерно за 250
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 10 лип, 2023 16:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 16:56
Хомякоид написав: vitaliiangel написав:Хомякоид
ты крысиную нору снимал, а я нормальную квартиру с ремонтом, только в панельке. В Днепре у меня был хрущ на Калиновой па300. Киев всегда был дороже.
Ті вася, за 80 к.у.е. ті мог в 2007 году только убітейший хрущ купить или гостинку 20 метров, при чем здесь нормальная квартира с ремонтом.
Панелька на оболоні однокімнатна коштувала 110 тисяч на піку в 2007
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